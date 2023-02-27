Лорак простила всех и заговорила о любви к своему йога-инструктору

Певица активно чистит свой инстаграм от украинцев, которые не могут простить предательства бывшей землячки.

Ани Лорак / Instagram

Запроданка и украинская певица Ани Лорак, которая поселилась в России и продолжает молчать о всех зверствах российской армии в Украине, выкатила очередной пост, в котором "всех простила".

Об этом она написала на своей странице в Instagram. "В этот особенный день я прощаю всех тех, кто чем-то меня обидел, а также прошу простить тех, кому я причинила боль...", - написала Лорак, имея ввиду прощенное Воскресение.

Она также прокомментировала свои новые отношения с учителем йоги, у которого остался маленький ребенок от предыдущих отношений.

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Ани Лорак / Скриншот Instagram

"Чтобы стать женщиной, которой я являюсь сегодня, мне пришлось пройти через тяжелые уроки прошлых отношений. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что токсичная любовь — это не настоящая любовь и что это недостаток самоуважения. Сейчас я благодарна всем этим переживаниям, которые привели меня к нужному моменту соединения с Собой, а также тому, что я смогла найти человека, с которым я могу ощутить женское счастье", - пишет она о себе.

Отметим, что у нее так и не нашлось ни грамма чести и совести, вспомнить о том, как Россия, в которой она зарабатывает, ровно год назад вторглась на территорию ее родины.

Напомним, ранее Лорак поделилась совместными фото с мужчиной, который оказался учителем йоги и "велнесс-экспертом", а также отцом двоих детей. "Блаженна любовь, которая стучится в твою дверь, когда ты меньше всего ожидаешь этого. Давай праздновать каждую секунду, моя любовь", - написала признание предательница.

Любовь Лорак зовут Исаак Виджраку. Именно он помогал ей в 2019 году пережить ей развод. Он живет на Ибице и воспитывает двоих детей.

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