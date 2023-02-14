Теперь официально певица представила своего любовника широкой публике.

Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Запроданка и украинская певица Ани Лорак, которая поселилась в России и продолжает молчать о всех зверствах российской армии в Украине, ко дню Святого Валентина решила похвастаться своим бойфрендом.

На своей странице в Instagram, она поделилась совместными фото с мужчиной, который оказался учителем йоги и "велнесс-экспертом", а также отцом двоих детей.

Ани Лорак и бойфренд / Instagram

"Блаженна любовь, которая стучится в твою дверь, когда ты меньше всего ожидаешь этого. Давай праздновать каждую секунду, моя любовь", - написала признание предательница. Любовь Лорак зовут Исаак Виджраку.

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Именно он помогал ей в 2019 году пережить ей развод. Он живет на Ибице и воспитывает двоих детей.

Бойфренд_Лорак / Insyatagram

К слову, дети у инструктора совсем маленькие. Не исключено, что Лорак стала причиной того, что они теперь будут расти в неполной семье.

Комментаторы тоже не остались в стороне. Некоторые из них предположили, что у артистки талант выбирать альфонсов.

Отметим, что ранее Исаак Виджраку пробовал силы в кино в качестве актера (снялся в пяти сериалах) и постановщика трюков. В 2002 году выиграл конкурс красоты Мистер Испания.

Напомним, Ани Лорак на 11 месяце полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, вспомнила, что она - украинка.

Ранее запроданка Лорак жаловалась на то, что она стала очень одинока и скучает по своим родственникам, которые, очевидно, остались в Украине. О том, что этих же родственников бомбит страна, которой она продалась, Каролина Куек умалчивает.

В отличие от нее, ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

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