Каролина Куек расстроилась, что ей пришлось пережить "раздвоенность чувств" во вемя праздника.

Ани Лорак рассказала, как общалась с братом, пока РФ бомбила Украину / instagram.com/anilorak

Певица-предательница Ани Лорак решила вбить новогодний гвоздь в гроб, в котором украинцы похоронили свое к ней уважение. В Украине 11 месяц идет героическое сопротивление оккупационной армии РФ, а Каролине Куек из Кицманя Черновицкой области так и не хватает смелости или совести назвать войну в войной.

Но хватает наглости пожаловаться на то, что она не может встречать Новый год так, как ей того хочется. На своей странице в Instagram она оставила первый за время полномасштабной войны пост на украинском языке, в котором рассказала, как общалась с братом, который сейчас в Украине.

Диалог усложнял тот факт, что родственник певицы-предательницы отмечал Новый год в подвале из-за массированной ракетной атаки, которую РФ начала 31 декабря, и продолжила 1 января.

Из-за этого Лорак пережила "раздвоенность чувств" - ей стало грустно, но не достаточно, чтобы назвать войну войной, и озвучить, кто именно пускает по Украине те ракеты, что мешают ей воссоединиться с семьей.

"Прошлая ночь для меня – раздвоенность чувств. Мне было болезненно общаться с братом в то время как он скрывался в подвале с бутылкой Jack Daniels под звуки бомб. Страх, гнев и бессилие от всей этой ситуации затмили момент, который должен был стать праздником. Всем сердцем надеюсь, что этот новый год принесет нам возможность снова объединиться за столом с самым главным, что у нас может быть, нашими семьями..." - патетично заявила Ани Лорак.

Ани Лорак рассказала, как общалась с братом, пока РФ бомбила Украину / instagram.com/anilorak

Слезливая тирада певицы не вызвала ни сочувствия, ни сопереживания - такое лицемерие на 11 месяце войны лишь заставило ее бывших поклонников снова призвать к остаткам ее совести с просьбой одуматься:

"Українською мовою!??? Ви зробили свій вибір. Ви об'єднаєтесь з родиною але вже не в Україні !!! Дуже шкода що ви так зрадили свою батьківщину".

"Роздвоєність почуттів - це як шкода путіна і додому хочеться!!! Що ти верзеш!!! Твоїх рідних бомблять кожного, дня, а ти про роздвоєння почуттів???!!!"

"Раздвоєнність почуттів? Тобто ви не могли зрозуміти на який же ви всеж-таки стороні? Краще б не писали взагалі нічого".

"Та скільки можна!!! Ти що тупа!!!! Яке об‘єднання народами!!! ???? Нас твій об‘єднаний народ вбиває, катує, гвалтує!! Ти тупа курка!!! Прокинься!!!!! Вваліть її хто небуть фляшкою з під того Jack Daniels!!!! росія країна вбивць!!!"

"Так, і шо саме цікаве, Кароліна колись скаже хто ж насправді бомбить брата в Україні, чи так і буде вимахуватись?"

Ранее запроданка Лорак жаловалась на то, что она стала очень одинока и скучает по своим родственникам, которые, очевидно, остались в Украине. О том, что этих же родственников бомбит страна, которой она продалась, Каролина Куек умалчивает.

В отличие от нее, ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

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