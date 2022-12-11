Бывший муж Ани Лорак преподал предательнице урок патриотизма

Иронично, но турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу оказался большим патриотом, чем певица украинского происхождения.

Мурат Налчаджиоглу рассказал, почему остается в Украине во время войны / instagram.com/muratnalca

Турецкий бизнесмен, бывший муж предательницы Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу уже много лет живет и строит бизнес в Украине. В отличие от певицы-запроданки, он занимается благотворительностью на пользу украинцев и остался в стране с началом полномасштабной войны.

На своей странице в Instagram Мурат объяснил простые истины о верности и патриотизме, недоступные его недалекой экс-супруге.

Так турецкий бизнесмен рассказал, почему поддерживает Украину, охваченную войной. Он ценил нашу страну в мирное время, и любит ее даже в сложный период.

"Меня очень часто спрашивают близкие, родственники, друзья, а я им отвечаю: "А где я должен быть?" У нашей национальности, в нашей религии есть слово такое относительно того, где ты должен быть. У нас говорят так: твоя родина не где ты родился, а где ты живешь, где ты чувствуешь себя свободно, настоящим человеком и живешь с честью. Поэтому я чувствую себя здесь таким человеком. Это не значит, что меня все здесь знают, или я чем-то занимаюсь здесь. Я люблю эту страну, поэтому я и здесь. И быть здесь в хорошие времена, и когда что-то не хорошо идет - бежать, ехать, это не мой стиль. Поэтому я здесь и буду здесь", - объяснил Налчаджиоглу.

Напомним, ранее солист рок-группы "Антитела" Тарас Тополя, который практически сразу после полноценного российского вторжения в Украину вступил в тероборону, рассказал о том, как едва не погиб в бою, когда попал под ракетный удар.

Также популярный телеведущий Даниэль Салем рассказал о том, как на фронте прощался с жизнью - военный был готов совершить самоубийство, чтобы не попасть в руки к врагу.

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