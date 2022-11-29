УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Хотела смудрить, но ступила": предательница Ани Лорак рассказала, кто должен навести порядок в мире

29 ноября 2022, 20:19

Сказочный мир радуг и пони, в котором Куек находится и на десятый месяц войны, не на шутку рассердил Сеть.

Ани Лорак
Ани Лорак удивила Сеть своей глупостью - порассуждала о любви и мировом хаосе / instagram.com/anilorak

Певица-предательница украинского происхождения Ани Лорак выступила с новой "спасительной" речью в стиле "голубки мира".

При этом артистка упорно не называет войну войной и рассказывает о спасительной любви ко всему живому. Такая позиция Лорак многим кажется лицемерной и даже кощунственной.

На своей странице в Instagram Каролина Куек показала себя в белоснежных одеждах со "страстным" выражением лица. "Когда хаос разрушает мечты людей, только любовь может навести порядок. Соединиться с собой, слушать душой…" - пишет запроданка.

Такие псевдофилосфские размышления вызвали у украинцев лишь горькие усмешки. В комментариях певице указали на ее лицемерие и узколобость.

Примечательно, что самые жесткие комментарии под фото Лорак удаляет, однако гнев человеческий это ничуть не усмирило:

Ани Лорак
Ани Лорак удивила Сеть своей глупостью - порассуждала о любви и мировом хаосе / instagram.com/anilorak

"Іноді краще стриматися і промовчати. Особливо, якщо не володієш хоча б якимись адекватними розумовими здібностями. Це, звичайно, біда для публічною персони…"

"Ваш "Хаос" - це війна в країні, яку ви зрадили. Називайте речі своїми іменами".

"Що ти несеш??? Про яку "Любофффф" йде мова?.... Боже, таке враження що ми живемо на різних планетах.... Кароліна, прийди до тями нарешті".

"Вже і коментарі про війну повидаляла, правда очі коле. А я тобі повторю: [задовбала - неценз.] ти зі своєю любов’ю! Зупини війну на своїй Батьківщині, якщо любов то на твою думку панацея від усього. Всюди тулить одне й те саме любов да любов. Яка ж ти безсовісна, безпринципна і аморальна. Тільки запам’ятай одне: зрадників ніде не люблять, то лише питання часу… Побачиш".

"Просто немає слів. Про що взагалі ти можеш писати!! Коли йде така жахлива війна! Гинуть маленькі діти, молоді сім'ї, масово ховають людей на твоїй же Україні. Це ти називаєш Хаос!"

"Когда хочется подписать фото как-то многозначительно, но получается фальшиво и пусто".

"Очередной абсурдный пост ни о чём…Как и репертуар. Хотела смудрить, но ступила".

Ранее Ани Лорак опозорилась нелепым объяснением своего молчания - с самого начала войны в Украине она решила игнорировать происходящее, и продолжать сотрудничать со страной-агрессором.

Иронично, но больше любви и поддержки Украине выказывает Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен и бывший муж Ани Лорак. Он эмоционально высказался после заявления певицы про войну.

Другие новости:

шоу-бизнес Ани Лорак новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:26

Больше никакой вони: как избавиться от запаха табака

20:19

"Хотела смудрить, но ступила": предательница Ани Лорак рассказала, кто должен навести порядок в мире

19:53

"Угрозы по графику": к киевлянам обратились с важным сообщением о ракетных ударах РФВидео

19:31

Значительно продвинулись вперед: ВСУ освободили 13 населенных пунктов на ЛуганщинеВидео

19:20

Война будет завершена в следующем году нашей победоймнение

Реклама
18:55

Favbet поддержал забег "Объединенные смелостью" для сбора средств на "Ловца шахедов" реклама

18:32

Срочная помощь от США: стало известно, что вошло в многомиллионный пакет для УкраиныВидео

18:30

Жена Виктора Павлика рассказала про планы на второго ребенка и показала беременное фото

17:52

"Он для меня один и единственный": бывшая жена Потапа сделала неожиданное признание

17:42

Солистка популярной украинской группы рассказала о смерти близкого человека из-за генератора

17:35

СБУ проверит букмекерскую контору 1xBet на связи с Россией

17:33

"Ситуация сложная": свет в Украине могут подавать лишь на 5-6 часов в день - ШмыгальВидео

17:23

Звезда "Вечернего квартала" спародировал, как Лукашенко прятался от "покушения Украины и Польши"

17:08

"Украина - заложница": Кулеба рассказал о жесткой игре Орбана с ЕСВидео

17:00

Во Львове депутаты потребовали запретить работу УПЦ МП

16:51

Звезда реалити-шоу раскрыла подробности страстного романа с принцем Гарри

16:29

РФ устроит ковровые бомбардировки Украины, если Запад не поможет Киеву - бывший главком сил НАТОВидео

16:24

Как избавиться от надоедливого грибка в ванной, который опасен для здоровья

16:20

В чем встречать Новый год 2023, чтобы задобрить Черного Водяного Кролика и стать счастливой

16:10

Гороскоп на декабрь от Влада Росса: чем порадует и чем огорчит последний месяц 2022 годаВидео

Реклама
15:59

Будет интернет: по всей стране в "Пунктах несокрушимости" установят Starlink - МинцифрыВидео

15:45

Даша Астафьева и Леся Никитюк в фартуках устроили переполох на кухнеВидео

15:43

Фортуна, но не лотерея: 7 женских имен, владелицам которых сопутствует удачаВидео

15:41

Есть страшно, а выкинуть жалко: что приготовить из завалявшееся в холодильнике сметаны

15:39

Каминская рассказала правду про отъезд из Украины, и почему не могла чистить картошку как АстафьеваВидео

15:08

Как не остаться без волос: семь типичных ошибок при мытье головы

14:52

Из Франции в Украину привезли мощную ракетную установку LRU - РезниковВидео

14:52

"Труха вместо мозгов": Ефросинина прошлась по российской телеведущей, которая захотела ехать на фронт

14:50

Переборщила с пластикой: дочь Успенской сделала из себя Алсу

14:43

Известная российская модель снялась с пропагандистской символикой на обложке известного глянца

14:38

Дело 10-ти минут: как сделать так, чтобы телефон меньше разряжался

14:30

Европа все больше и больше закупает российского газа - Financial TimesВидео

14:01

Дорофеева рассказала, как справляется с хейтом из-за своего романа с КацуринымВидео

13:53

Блэкаут в Украине: как обеспечить себя освещением, водой и едойВидео

13:33

Прикрывал отход и был покаран: ВСУ ликвидировали офицера-оккупанта из Белгородской области

13:08

В Литве прокомментировали отмену концертов Лободы и запрет на въезд в страну

13:05

В НАТО вновь рассматривают план передачи ВСУ истребителей МиГ-29 и F-16 - адмирал СтавридисВидео

13:00

Гороскоп на завтра 30 ноября 2022: Рыбам – суета и работа, а Львам – экономия сил

12:54

Ей было 37 лет: в России нашли мертвой популярную актрису.

12:54

Словакия передала Украине 30 единиц БМП1 взамен на танки Leopard от Германии

Реклама
12:41

В Кремле передумали вести переговоры с Украиной: мозолит "украинская позиция"Видео

12:36

Украина мобилизовала всю страну на войну, а Россия - нет: генерал из США дал прогноз на сраженияВидео

12:28

Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник

12:18

Гороскоп Таро на декабрь 2022 для Раков, Львов и Дев: что принесет первый месяц зимыВидео

11:56

Чай, чай, выручай: кому, когда и сколько чая можно пить для максимальной пользыВидео

11:51

"Иначе Украина не сможет победить": Кулеба заявил, что странам НАТО стоит увеличить производство оружияВидео

11:43

Березы и заснеженная тундра: дом Dior оскандалился из-за русских мотивов в новой рекламеВидео

11:17

В Израиль приехали украинские офицеры для переговоров о системы предупреждения ракетных ударов - СМИ

11:01

Какой будет погода на Новый год и Рождество 2023: синоптик рассказал, ждать ли зимней сказкиВидео

10:53

"Наши войска готовы, ракеты заряжены": в ВСУ прокомментировали ожидание массированной ракетной атаки РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять