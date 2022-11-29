"Хотела смудрить, но ступила": предательница Ани Лорак рассказала, кто должен навести порядок в мире

Ани Лорак удивила Сеть своей глупостью - порассуждала о любви и мировом хаосе / instagram.com/anilorak

Певица-предательница украинского происхождения Ани Лорак выступила с новой "спасительной" речью в стиле "голубки мира".

При этом артистка упорно не называет войну войной и рассказывает о спасительной любви ко всему живому. Такая позиция Лорак многим кажется лицемерной и даже кощунственной.

На своей странице в Instagram Каролина Куек показала себя в белоснежных одеждах со "страстным" выражением лица. "Когда хаос разрушает мечты людей, только любовь может навести порядок. Соединиться с собой, слушать душой…" - пишет запроданка.

Такие псевдофилосфские размышления вызвали у украинцев лишь горькие усмешки. В комментариях певице указали на ее лицемерие и узколобость.

Примечательно, что самые жесткие комментарии под фото Лорак удаляет, однако гнев человеческий это ничуть не усмирило:

Ани Лорак удивила Сеть своей глупостью - порассуждала о любви и мировом хаосе / instagram.com/anilorak

"Іноді краще стриматися і промовчати. Особливо, якщо не володієш хоча б якимись адекватними розумовими здібностями. Це, звичайно, біда для публічною персони…"

"Ваш "Хаос" - це війна в країні, яку ви зрадили. Називайте речі своїми іменами".

"Що ти несеш??? Про яку "Любофффф" йде мова?.... Боже, таке враження що ми живемо на різних планетах.... Кароліна, прийди до тями нарешті".

"Вже і коментарі про війну повидаляла, правда очі коле. А я тобі повторю: [задовбала - неценз.] ти зі своєю любов’ю! Зупини війну на своїй Батьківщині, якщо любов то на твою думку панацея від усього. Всюди тулить одне й те саме любов да любов. Яка ж ти безсовісна, безпринципна і аморальна. Тільки запам’ятай одне: зрадників ніде не люблять, то лише питання часу… Побачиш".

"Просто немає слів. Про що взагалі ти можеш писати!! Коли йде така жахлива війна! Гинуть маленькі діти, молоді сім'ї, масово ховають людей на твоїй же Україні. Це ти називаєш Хаос!"

"Когда хочется подписать фото как-то многозначительно, но получается фальшиво и пусто".

"Очередной абсурдный пост ни о чём…Как и репертуар. Хотела смудрить, но ступила".

Ранее Ани Лорак опозорилась нелепым объяснением своего молчания - с самого начала войны в Украине она решила игнорировать происходящее, и продолжать сотрудничать со страной-агрессором.

Иронично, но больше любви и поддержки Украине выказывает Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен и бывший муж Ани Лорак. Он эмоционально высказался после заявления певицы про войну.

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