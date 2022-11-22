Лорак объявилась и сделала заявление, почему так долго молчит

Ани Лорак / скриншот

Певица Ани Лорак, которая с самого начала войны в Украине решила отмалчиваться, объявилась в Instagram. Лорак записала видео, где объяснила подписчикам свое молчание.

Но не то молчание, за которое ее осуждают украинцы. Поскольку певица с момента полномасштабного вторжения войск России в Украине, ни только не осудила страну-агрессора, но и продолжает находиться в Москве.

Лорак вдруг решила объяснить свое нечастое появление в сети, от которой, судя по всему, страдают лишь ее российские фаны.

"Привет, мои дорогие. Много кто спрашивает, где я. Я здесь, я с вами. Я знаю, что вы соскучились, я тоже скучаю по вам. Многое хочется сказать, но мне не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, это и была причина моего молчания", - начала Лорак.

В своем обращении Лорак заявила, что она с детства хотела только петь и нести любовь, и что ей хочется делиться своими мыслями и переживаниями.

Она подчеркнула, что подготовила много интересных проектров и новостей, только для кого, певица не уточнила.

Украинцы за такое странное видео разнесли Лорак в комментариях.

"Стыдно за землячку", "Просто как артистка, уже умерла", "Домой едь, скучать", - пишут украинцы.

Напомним, ранее Лорак выгуляла свою дочь Софию в Испании. Соответствующим фото предательница поделилась на своей странице в Instagram.

В частности, она выложила фото вместе со своей дочерью, одетые в кроссовки известного бренда и джинсы. Певица выглядит вполне довольной жизнью и явно наслаждается отпуском не в России, а в Испании.

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