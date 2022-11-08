Лорак выгуляла взрослую дочь в Испании

Певица отлично себя чувствует, гуляя с дочерью в Испании, пока в Украине гибнут люди.
Украинская певица-запроданка Ани Лорак, которая продолжает молчать о войне в Украине и не замечать убийства мирных граждан, выгуляла свою дочь Софию в Испании.
Соответствующим фото предательница поделилась на своей странице в Instagram. В частности, она выложила фото вместе со своей дочерью, одетые в кроссовки известного бренда и джинсы. Певица выглядит вполне довольной жизнью и явно наслаждается отпуском не в России, а в Испании.
Странно, что все комментарии исключительно позитивные и пышут любовью "к каролиночке". Очевидно, что предательница Лорак активно чистит комментарии, призывающие ее не молчать.
Напомним, ранее предательница Ани Лорак отплясывала в Москве.
В частности, ее заметили на концерте Сергея Лазарева, который также, как и большинство российских звезд, поддерживает войну в Украине и убийства мирных граждан.
"Нашей дружбе больше 10 лет. И каждый раз я поражаюсь твоим талантом, трудолюбием, артистизмом!", — поделилась певица в соцсетях.
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