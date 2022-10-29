Лорак прижалась располнелыми бедрами к Лазареву, который поддержал войну в Украине

Исполнительница призналась в любви Сергею Лазареву, который ответил ей тем же.
Пока в Украине гибнут люди, а городские жители сидят по домам при свете свечей, украинская певица, предательница Ани Лорак, отплясывает в Москве.
В частности, ее заметили на концерте Сергея Лазарева, который также, как и большинство российских звезд, поддерживает войну в Украине и убийства мирных граждан.
"Нашей дружбе больше 10 лет. И каждый раз я поражаюсь твоим талантом, трудолюбием, артистизмом!", — поделилась певица в соцсетях.
Лазарев не смог проигнорировать хвалебную оду Лорак и ответил ей: "Моя любовь! Спасибо, что вчера ты была и разделила со мной этот важный для меня вечер! Люблю безгранично!".
Напомним, ранее российские СМИ написали о том, какого состояния лишились украинские звезды-предательницы, которые в войне России против Украины, выбрали государство террориста РФ.
Теперь эти, с позволения сказать звезды, не смогут распоряжаться деньгами и имуществом, которое осталось в Украине. В частности, Ани Лорак является обладательницей элитной квартиры в Киеве площадью в 400 квадратных метров. Поговаривают, что стоимость квартиры составляет около 1,5 млн долларов.
У Тасии Повалий также осталась усадьба и трехэтажный особняк на Левом берегу столицы Что сейчас с этой недвижимостью — неизвестно.
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