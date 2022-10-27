Предательница Лорак лишись квартиры за 1,5 миллиона долларов из-за своей позиции

Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Российские СМИ написали о том, какого состояния лишились украинские звезды-предательницы, который в войне России против Украины, выбрали государство террориста РФ.

Теперь эти, с позволения сказать звезды, не смогут распоряжаться деньгами и имуществом, которое осталось в Украине. В частности, Ани Лорак является обладательницей элитной квартиры в Киеве площадью в 400 квадратных метров. Поговаривают, что стоимость квартиры составляет около 1,5 млн долларов.

У Тасии Повалий также осталась усадьба и трехэтажный особняк на Левом берегу столицы Что сейчас с этой недвижимостью — неизвестно.

Напомним, ранее с выходом новой песни Славу Каминскую поздравила Ани Лорак, которую ранее Слава пыталась оправдать за молчание о войне в Украине.

Лорак оставила на своей странице ссылку на песню Каминской с подписью: "С премьерой!", и с эмодзи поцелуя. Слава в свою очередь сделала репост художества Куек с припиской: "Солнышко нас любит просто так, Солнышко любит правду и не любит вранья".

Подписчики певицы негативно отнеслись к такому обмену любезностями Каминской с предательницей. На что певица поспешила ответить на своей странице в Instagram, что и сама удивлена такой реакцией Лорак, и выкладывает реакции на песню даже тех, кто не имеет отношение к украинской музыке, сделав акцент на слове "сейчас".

Вас также может заинтересовать: