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Бывший муж "голубки мира" Лорак эмоционально высказался после ее заявления про войну

27 ноября 2022, 14:57

Мурат Налчаджиоглу оказался более верным Украине, чем его бывшая жена-запроданка.

Ани Лорак, Мурат
Мурат Налчаджиоглу поддерживает Украину / ТСН

Спустя девять месяцев полномасштабной войны в Украине Ани Лорак, уроженка Черновицкой области и Народная артистка Украины, впервые соблаговолила высказаться. Правда, что уже закономерно, она ни слова не сказала о войне. Лишь о своем нежелании "быть использованной", стыдливо прикрывая слово "бесплатно", ведь возможность прекратить карьеру в стране-террористе она даже не рассматривает.

Иронично, но больше любви и поддержки Украине выказывает Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен и бывший муж Ани Лорак. Он занимается волонтерством, часто бывает в Украине с благотворительными целями, и ведет борьбу на информационном фронте.

Во время ракетного обстрела Украины 23 ноября, который произошел на следующий день после заявления Лорак, Мурат находился в нашей стране, и, судя по всему, на себе ощутил все "прелести" блэкаута.

На своей странице в Instagram он опубликовал сторис, полную гнева на русских солдат, и солидарности к украинцам. "Лучше быть в темноте, холоде и без света, но свободными", - пишет он.

К сообщению он добавил несколько антивоенных хэштегов и эмодзи украинского флага и красного сердца.

Бывший муж 'голубки мира' Лорак эмоционально высказался после ее заявления про войну
Мурат Налчаджиоглу поддерживает Украину / instagram.com/muratnalca

Ракетные удары Украины со стороны России

Агрессор РФ 23 ноября нанес массированный ракетный удар по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры. Их было выпущено около 70 штук , 51 из них удалось уничтожить. Киев и большинство украинских регионов на время остались без света и воды.

26 ноября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что российские оккупанты в ближайшее время могут нанести новые ракетные удары по Украине.

Он не исключил сценария длительного отключения электроснабжения по всей стране.

"Нужно заранее заготовить в сухом виде продукты на длительный период, потому что есть информация о том, что на следующей неделе могут быть новые ракетные удары и новые блэкауты", - подчеркнул нардеп.

Другие новости:

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