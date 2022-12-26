Певица украинского происхождения Ани Лорак, которая полностью продалась террористической России, несмотря на то, что та планомерно уничтожает украинцев и Украину, неожиданно заскучала за своими родственниками.
Соответствующим постом она поделилась на своей странице в Instagram. "Как было бы здорово собрать всю мою семью вместе снова. Мои лучшие пожелания и любовь каждому", - написала певица, стоя в брендовой куртке под елкой в России.
Лорак, видимо, подчистила гневные комментарии, потому как теперь на ее странице лишь приятненькие глазу поздравления с новым годом и рождеством.
Отметим, Каролина Куек (настоящее имя предательницы) решила игнорировать все, что происходит в Украине, и продолжать отыгрывать роль "голубки мира", для которой мир полон радуг, чудес и волшебных единорогов.
Ранее, она решила поделиться своим новогодним настроением в Instagram, у нее-то праздник будет в тишине, тепле и уюте, в отличие от ее соотечественников, которые вынуждены готовиться к Новому году в убежищах, и ВСУ, которые встретят праздники в окопах.
Напомним, ранее Лорак выгуляла свою дочь Софию в Испании. Певица выглядит вполне довольной жизнью и явно наслаждается отпуском не в России, а в Испании.
Также сообщалось, что Лорак объявилась в медиапространстве. Певица записала видео, где объяснила подписчикам свое молчание.
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