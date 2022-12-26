Хочет, но не может: Лорак пожаловалась на свое одиночество без семьи

Певица-предательница хочет, чтобы ее семья, которая осталась в Украине, оказалась рядом с ней.

Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Певица украинского происхождения Ани Лорак, которая полностью продалась террористической России, несмотря на то, что та планомерно уничтожает украинцев и Украину, неожиданно заскучала за своими родственниками.

Соответствующим постом она поделилась на своей странице в Instagram. "Как было бы здорово собрать всю мою семью вместе снова. Мои лучшие пожелания и любовь каждому", - написала певица, стоя в брендовой куртке под елкой в России.

Лорак, видимо, подчистила гневные комментарии, потому как теперь на ее странице лишь приятненькие глазу поздравления с новым годом и рождеством.

Отметим, Каролина Куек (настоящее имя предательницы) решила игнорировать все, что происходит в Украине, и продолжать отыгрывать роль "голубки мира", для которой мир полон радуг, чудес и волшебных единорогов.

Ранее, она решила поделиться своим новогодним настроением в Instagram, у нее-то праздник будет в тишине, тепле и уюте, в отличие от ее соотечественников, которые вынуждены готовиться к Новому году в убежищах, и ВСУ, которые встретят праздники в окопах.

Напомним, ранее Лорак выгуляла свою дочь Софию в Испании. Певица выглядит вполне довольной жизнью и явно наслаждается отпуском не в России, а в Испании.

Также сообщалось, что Лорак объявилась в медиапространстве. Певица записала видео, где объяснила подписчикам свое молчание.

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