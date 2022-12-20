Запроданка Ани Лорак опозорилась своим новогодним желанием: "Молчала бы уже. Во что ты превратилась"

Каролина Куек мечтает о чудесах, пока ее Родина храбро сражается против ее кормильцев.

Ани Лорак захейтили за мечту о новогодних чудесах / instagram.com/anilorak

Певица украинского происхождения Ани Лорак долгое время молчала о войне в Украине. Впрочем, после ее появления в медиапространстве, ни одного слова она не проронила о своей стране, которую терроризирует РФ.

Каролина Куек (настоящее имя предательницы) решила игнорировать все, что происходит в Украине, и продолжать отыгрывать роль "голубки мира", для которой мир полон радуг, чудес и волшебных единорогов.

Недавно она решила поделиться своим новогодним настроением в Instagram, у нее-то праздник будет в тишине, тепле и уюте, в отличие от ее соотечественников, которые вынуждены готовиться к Новому году в убежищах, и ВСУ, которые встретят праздники в окопах.

"Под Новый год, как в детстве, хочется верить в чудеса…" - пишет певица-предательница. Она показала фото, на котором позирует в пуховике и солнцезащитных очках на фоне заснеженного пейзажа.

Мимо такой поразительной низости и лицемерия не смогли пройти ее бывшие поклонники, которых она сильно разочаровала своим пресмыканием перед страной-агрессором:

Ани Лорак захейтили за мечту о новогодних чудесах / instagram.com/anilorak

"Мы уже не верим в чудеса, мы верим в ВСУ".

"Верим в ВСУ и никому больше!"

"Хочется напомнить, что детство твое было на родине в Украине, которую сейчас бомбят, а ты молчишь об этом".

"Ага, сказочное чудо, может поздравишь деток в подвалах Украины, сказочная фея!?"

"Чудеса! Да и только! На твоей родине твой кумир, под чьим правлением ты сейчас живёшь и для кого поёшь, устроил много "чудес"... лишил жизни чьих-то то детей, стариков, целые семьи... Таких "чудес" ты ещё не видела. Ну молчала бы лучше, чем про "чудеса" говорить. Во что ты превратилась..."

"Приїдь в Україну і подивися які у нас чудеса".

Напомним, ранее Лорак выгуляла свою дочь Софию в Испании. Певица выглядит вполне довольной жизнью и явно наслаждается отпуском не в России, а в Испании.

Также сообщалось, что Лорак объявилась в медиапространстве. Певица записала видео, где объяснила подписчикам свое молчание.

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