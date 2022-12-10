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"Будьте счастливы": Лорак шокировала выходом на сцену в Москве и устроила пляски с россиянами

10 декабря 2022, 22:34
Лорак продолжает молчать о войне в Украине, но вышла развлекать россиян перед Новым годом.
Ани Лорак
Ани Лорак / instagram.com/anilorak, скриншот

Певица Ани Лорак, которая с начала масштабного вторжения войск России молчит и ни слова не говорит о войне в родной Украине, решила шокировать всех.

Певица вышла на сцену в Москве и начала развлекать россиян. Лорак приняла участие в новогоднем концерте "Жара".

Кроме своих плясок и счастливого вида, она огорошила поздравлением с Новым годом.

Лорак пожелала россиянам счастья и любви.

"С Новым годом, будьте счастливы, будьте любимы", - обратилась Лорак со сцены в Москве.

Стоит отметить, что с 24 февраля все выступления Лорак в России были отменены, она даже заявляла, что не планирует и вовсе возвращаться в РФ.

Но, уже через пару месяцев она была замечена на дне рождения сына Филиппа Киркорова Мартина в Москве.

Ани Лорак

Ранее Ани Лорак опозорилась нелепым объяснением своего молчания - с самого начала войны в Украине она решила игнорировать происходящее, и продолжать сотрудничать со страной-агрессором.

Иронично, но больше любви и поддержки Украине выказывает Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен и бывший муж Ани Лорак. Он эмоционально высказался после заявления певицы про войну.

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