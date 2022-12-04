Просила ее не снимать: счастливая Ани Лорак вернулась в Москву и побежала на вечеринку

Накануне Лорак неожиданно приехала на праздник в честь дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории.
Украинская певица Ани Лорак, которая с самого начала вторжения войск России в Украину молчит, продолжает жить в Москве. На несколько месяцев Лорак пропала из социальных сетей.
О Лорак никто не слышал. Певица никуда не выходила, ничего не публиковала и не давала интервью.
Лишь недавно 44-летняя Ани Лорак восстановила аккаунт в социальных сетях и начала публиковать фото, а также фрагменты видео.
Накануне Лорак неожиданно приехала на праздник в честь дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Среди звездных гостей, который также поддержали войну в Украине и политику Путина, Сергея Лазарева, рэпера Давы, Лорак которая пыталась затеряться, но Киркороврешил особенно отметить ее появление.
"Она просила потихоньку, но я потихоньку не могу. Ани Лорак с нами", - громко заявил Киркоров.
Стоит отметить, что поклонники жестко раскритиковали Киркорова и Лорак.
Кроме того, 7 декабря Ани Лорак собралась выступать и развлекать россиян перед новогодними праздниками.
Ранее Ани Лорак опозорилась нелепым объяснением своего молчания - с самого начала войны в Украине она решила игнорировать происходящее, и продолжать сотрудничать со страной-агрессором.
Иронично, но больше любви и поддержки Украине выказывает Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен и бывший муж Ани Лорак. Он эмоционально высказался после заявления певицы про войну.
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