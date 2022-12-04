Просила ее не снимать: счастливая Ани Лорак вернулась в Москву и побежала на вечеринку

Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая с самого начала вторжения войск России в Украину молчит, продолжает жить в Москве. На несколько месяцев Лорак пропала из социальных сетей.

О Лорак никто не слышал. Певица никуда не выходила, ничего не публиковала и не давала интервью.

Лишь недавно 44-летняя Ани Лорак восстановила аккаунт в социальных сетях и начала публиковать фото, а также фрагменты видео.

Лорак в Москве на празднике у Киркорова / скриншот

Накануне Лорак неожиданно приехала на праздник в честь дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Среди звездных гостей, который также поддержали войну в Украине и политику Путина, Сергея Лазарева, рэпера Давы, Лорак которая пыталась затеряться, но Киркороврешил особенно отметить ее появление.

Лорак в Москве / скриншот

"Она просила потихоньку, но я потихоньку не могу. Ани Лорак с нами", - громко заявил Киркоров.

Стоит отметить, что поклонники жестко раскритиковали Киркорова и Лорак.

Кроме того, 7 декабря Ани Лорак собралась выступать и развлекать россиян перед новогодними праздниками.

Ранее Ани Лорак опозорилась нелепым объяснением своего молчания - с самого начала войны в Украине она решила игнорировать происходящее, и продолжать сотрудничать со страной-агрессором.

Иронично, но больше любви и поддержки Украине выказывает Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен и бывший муж Ани Лорак. Он эмоционально высказался после заявления певицы про войну.

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