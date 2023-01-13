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Секрет раскрыт: стала известна личность красавчика, с которым страстно обжималась Ани Лорак

13 января 2023, 18:44
Каролна Куек засветилась в тесных объятиях популярного испанского мачо.
Ани Лорак
Ани Лорак приписывают роман с Исааком Виджраку / instagram.com/anilorak

Певица-предательница Ани Лорак на днях заинтриговала общественность намеками на новый роман: в ее социальных сетях появилось видео, на котором запроданка страстно прижимается к неизвестному мужчине.

Ролик сама Лорак подписала, как "начало чего-то нового", поэтому в Сети решили, что речь идет про любовные отношения. Дополнительных комментариев по этому вопросу певица не давала, однако личность таинственного незнакомца уже стала известна всем.

На видео рядом с Ани Лорак - ее гуру и тренер по йоге, испанец Исаак Виджраку с Ибицы. Мужчина уже появлялся на странице горе-артистки в Instagram - она показывала, как справляется с его помощью со стрессом.

Доподлинно неизвестно, связывает ли Лорак и Виджраку что-то больше, чем занятия по йоге. Что же касается "нового начала", то в Сети предполагают, что речь идет о съемках нового клипа певицы, в котором Исаак мог бы принять участие.

Исаак Виджраку ранее пробовал силы в кино в качестве актера (снялся в пяти сериалах) и постановщика трюков. В 2002 году выиграл конкурс красоты Мистер Испания. У него есть взрослая дочь.

Ани Лорак
Ани Лорак и Исаак Виджраку обнимались на видео / instagram.com/anilorak

Напомним, Ани Лорак на 11 месяце полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, вспомнила, что она - украинка.

Ранее запроданка Лорак жаловалась на то, что она стала очень одинока и скучает по своим родственникам, которые, очевидно, остались в Украине. О том, что этих же родственников бомбит страна, которой она продалась, Каролина Куек умалчивает.

В отличие от нее, ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

Другие новости:

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