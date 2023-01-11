Певица Ани Лорак, которая активно строит карьеру в России и отказалась покидать страну-агрессора после полномасштабного вторжения войск Путина в Украину, показала нового мужчину.
На своей странице в Instagram Лорак опубликовала видео, как обнимается на пляже с мужчиной.
"Начинается что-то новое", – написала счастливая предательница Украины Ани Лорак.
Пользователи Сети с сарказмом прокомментировали ролик.
"Еще один официант", "Что здесь происходит?", "Что, опять любоФФ?", - пишут пользователи Сети.
Напомним, Ани Лорак на 11 месяце полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, вспомнила, что она - украинка.
Ранее запроданка Лорак жаловалась на то, что она стала очень одинока и скучает по своим родственникам, которые, очевидно, остались в Украине. О том, что этих же родственников бомбит страна, которой она продалась, Каролина Куек умалчивает.
В отличие от нее, ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.
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