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"Еще один официант": счастливая предательница Лорак показала нового мужчину

11 января 2023, 21:02
Пользователи Сети с сарказмом прокомментировали ролик, на котором она обнимается с мужчиной.
Ани Лорак
Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак, которая активно строит карьеру в России и отказалась покидать страну-агрессора после полномасштабного вторжения войск Путина в Украину, показала нового мужчину.

На своей странице в Instagram Лорак опубликовала видео, как обнимается на пляже с мужчиной.

"Начинается что-то новое", – написала счастливая предательница Украины Ани Лорак.

Пользователи Сети с сарказмом прокомментировали ролик.

"Еще один официант", "Что здесь происходит?", "Что, опять любоФФ?", - пишут пользователи Сети.

Ани Лорак

Напомним, Ани Лорак на 11 месяце полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, вспомнила, что она - украинка.

Ранее запроданка Лорак жаловалась на то, что она стала очень одинока и скучает по своим родственникам, которые, очевидно, остались в Украине. О том, что этих же родственников бомбит страна, которой она продалась, Каролина Куек умалчивает.

В отличие от нее, ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

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