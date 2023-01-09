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Девочка созрела: экс-супруг Лорак показал их "фигуристую" дочь в купальнике

9 января 2023, 10:41
Дочь Лорак София имеет лишний вес и часто проводит каникулы со своим отцом Муратом.
Ани Лорак
Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Бывший муж предательницы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу не устает показывать их общую дочь Софию.

На этот раз, на своей странице в Instagram он выложил фото своего отдыха вместе со своей девушкой, а также со своей дочерью. Фото в купальнике не очень выгодно подчеркнуло созревшие и округлые формы дочери Лорак.

Девочка созрела: экс-супруг Лорак показал их

Так, София позирует в зеленом купальнике, который показывает ее полный живот и грудь. Кстати, в сети уже давно заприметили то, что дочь Лорак набрала лишний вес и судя по всему, пока не собирается его сбрасывать.

Напомним, Ани Лорак на 11 месяце полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, вспомнила, что она - украинка.

Впрочем, соотечественники так и не дождались от нее признания военной агрессии Кремля. Артистка на Рождество решила предаться воспоминаниям о том, как хорошо жилось до войны.

В 2001 году Лорак приняла участие в съемках русско-украинского мюзикла Вечера на хуторе близ Диканьки. Она играла главную женскую роль, тогда как российские артисты были сплошь на вторых ролях. Певица исполняла песни на русском и украинском языках.

Ранее запроданка Лорак жаловалась на то, что она стала очень одинока и скучает по своим родственникам, которые, очевидно, остались в Украине. О том, что этих же родственников бомбит страна, которой она продалась, Каролина Куек умалчивает.

В отличие от нее, ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

Ани Лорак
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