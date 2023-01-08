Артистка вспомнила времена былой славы в Украине и сочинила рождественское поздравление имени себя любимой.

Ани Лорак на 11 месяце войны вспомнила, что она украинка / instagram.com/anilorak

Певица-предательница Ани Лорак на 11 месяце полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, вспомнила, что она - украинка.

Впрочем, соотечественники так и не дождались от нее признания военной агрессии Кремля. Артистка на Рождество решила предаться воспоминаниям о том, как хорошо жилось до войны.

В 2001 году Лорак приняла участие в съемках русско-украинского мюзикла Вечера на хуторе близ Диканьки. Она играла главную женскую роль, тогда как российские артисты были сплошь на вторых ролях. Певица исполняла песни на русском и украинском языках.

Просмотр "Диканьки" для многих зрителей стал рождественской традицией, которую с началом полномасштабной войны без сожаления вычеркнули из своей жизни. Ани Лорак, которая предала свою страну во имя российских рублей, все еще ностальгирует по своей киноработе.

"С Рождеством! "Вечера на хуторе близ Диканьки" по мотивам повести Гоголя. С теплотой вспоминаю время, когда работали над этим фильмом!" - написала она на своей странице в Instagram и поделилась кадрами из фильма, на которых она в украинском костюме танцует и поет про свою красоту.

Подобная однобокая любовь и уважение к традициям, которые Лорак безуспешно пытается изображать на публику, нервирует тех, кто раньше верил ей, как артистке. В комментариях к видео с песней Оксаны Каролина Куек вновь получила на орехи за свое лицемерие:

"З тих пір багато що змінилось, наприклад ти зрадила Батьківщину!"

"Проміняла ти свою країну на черєвічкі путінські…!"

"Лицемірна пристосуванка, сиди там і не висовуйся! "

"Щось запчастила з українськими постами! Краще б кричала, що рашистські [неценз.] дітей вбивають в Україні. С тєплотой вона вспамінає".

Ранее запроданка Лорак жаловалась на то, что она стала очень одинока и скучает по своим родственникам, которые, очевидно, остались в Украине. О том, что этих же родственников бомбит страна, которой она продалась, Каролина Куек умалчивает.

В отличие от нее, ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

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