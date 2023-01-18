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Мелани Гриффит показала лицо после удаления раковых клеток

18 января 2023, 04:01
Актриса пережила удаление раковых клеток и оставила послание для всех людей.
Мелани Гриффит
Мелани Гриффит / Instagram

Голливудская актриса Мелани Гриффит попала в объективы фотокамер, когда сидела за рулем своей машины.

Об этом сообщило издание Page Six. Звезда была сфотографирована в своей машине в пятницу днем и была замечена с большим шрамом на левой щеке.

При ближайшем рассмотрении видно, что небольшая часть рваной раны, которая, казалось, была зашита швами, осталась открытой и зажила. Причина шрама Гриффит неизвестна.

В 2018 году Гриффит поделилась своей фотографией с перевязанным носом после того, как перенесла процедуру по удалению рака кожи с лица. "Снова перевязана после дермабразии, последнего шага к лечению уже удаленного базиликоклеточного рака кожи", — написала Гриффит в подписи. "Если у кого-то из вас он есть, избавьтесь его. Если вы лежите на солнце, подвергаетесь воздействию большого количества солнечных лучей, будьте осторожны", - написала она.

Фото актрисы можно посмотреть тут:

Гриффит также добавила добавила: "Используйте солнцезащитный крем. Пройдите обследование у своего дерматолога. Если у вас его нет, приобретите его или обратитесь в ближайшую клинику и попросите, чтобы вас проверили на него".

Ранее в том же году Гриффит рассказала журналу InStyle о потерях, которые нанесла ей борьба с раком кожи, описав это так: "страшная вещь, когда ты актриса, и ты полагаешься на свое лицо в работе".

Напомним, ранее стало известно о том, что самая красивая Эсмеральда, итальянская актриса, фотограф и секс-символ Джина Лоллобриджида скончалась в Риме 16 января в возрасте 95 лет.

Об этом сообщает издание ANSA. Причина смерти легендарной артистки не уточняется, однако СМИ предполагают, что смерть наступила по естественным причинам в силу ее преклонного возраста.

В сентябре 2021 года Лоллобриджида упала у себя дома и сломала шейку бедра. Актриса была госпитализирована и перенесла операцию. В том же году судом по просьбе единственного сына Джины ей был назначен опекун, который помогал ей распоряжаться ее активами из-за ее частичной недееспособности.

Ранее стало известно, что индийская актриса, наиболее известная ролями в сериалах "Император Ашока", "Любовь по интернету" и "Али-Баба: Легенда воина", Туниша Шарма совершила самоубийство в возрасте 20 лет во время съемок.

Также знаменитый футболист Пеле скончался от рака в возрасте 82 года. Накануне стало известно, что состояние здоровья легенды мирового футбола, трехкратного чемпиона мира, бывшего министра спорта Бразилии Пеле ухудшается.

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