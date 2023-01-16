Умерла легендарная актриса Джина Лоллобриджида

Знойной итальянке, которая была успешна и в Европе, и в Голливуде, было 95 лет.

Умерла Джина Лоллобриджида / imdb.com, pixabay.com

Самая красивая Эсмеральда, итальянская актриса, фотограф и секс-символ Джина Лоллобриджида скончалась в Риме 16 января в возрасте 95 лет.

Об этом сообщает издание ANSA. Причина смерти легендарной артистки не уточняется, однако СМИ предполагают, что смерть наступила по естественным причинам в силу ее преклонного возраста.

В сентябре 2021 года Лоллобриджида упала у себя дома и сломала шейку бедра. Актриса была госпитализирована и перенесла операцию. В том же году судом по просьбе единственного сына Джины ей был назначен опекун, который помогал ей распоряжаться ее активами из-за ее частичной недееспособности.

Джина Лоллобриджида - одна из немногих европейских актрис, которая в 50-ые годы сумела построить успешную карьеру не только у себя на родине, но и стать заметной фигурой во времена Золотого века в Голливуде (имеет именную звезду на Аллее славы). Ее не раз признавали одной из красивейших актрис в мире, однако всенародную признательность она получила не только за привлекательность - Лоллобриджида была актрисой-самоучкой, однако ее драматический талант высоко ценился именитыми режиссерами.

Кроме того Джина была талантливым фотографом и скульптором, имела хорошо поставленный оперный голос.

Самыми известными киноработами Джины Лоллобриджиды считаются Фанфан-Тюльпан (1952), Хлеб, любовь и фантазия (1953), Собор Парижской Богоматери (1956), Соломон и царица Савская (1959).

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