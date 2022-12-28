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Известная индийская актриса покончила с собой прямо во время съемок

28 декабря 2022, 23:06
Безжизненное тело Туниши Шармы было найдено в гримерке ее бывшего возлюбленного.
Туниша Шарма
Туниша Шарма совершила суицид во врем съемок сериала "Али-Баба: Легенда воина" / instagram.com/_tunisha.sharma_

Индийская актриса кино и телевидения, наиболее известная ролями в сериалах "Император Ашока", "Любовь по интернету" и "Али-Баба: Легенда воина", Туниша Шарма совершила самоубийство в возрасте 20 лет.

Об этом сообщает India Today. Туниша во время съемок "Али-Бабы", где играла одну из главных ролей, повесилась в гримерной комнате, которая принадлежала ее коллеге - индийскому актеру Шизану Мохаммеду Кхану. Актриса была экстренно доставлена в одну из больниц, но реанимировать ее не удалось - врачи лишь констатировали смерть.

Кхан и Шарма ранее состояли в романтических отношениях, и лишь недавно расстались. Из-за разрыва мама Туниши обвиняет Шизана в самоубийстве дочери - его арестовали по обвинению в доведении до суицида.

Несмотря на странные обстоятельства смерти бывшей возлюбленной, актер отрицает свое отношение к ее гибели. Кхан заявляет, что у Туниши были суицидальные наклонности, и он несколько раз сам спасал ее от самоубийства, когда они состояли в отношениях.

На подтверждение слов Шизана работает тот факт, что Шарма страдала тревожностью и депрессией с момента, как началась ее большая кинокарьера. Кроме изнурительного рабочего графика молодую актрису также подкосила серия смертей в семье - сперва умер ее отец, затем - кузина, после - бабушка. Туниша тяжело переживала эти события, и даже обращалась за помощью к психотерапевту.

Туниша Шарма и Шизан Мохаммед Кхан
Туниша Шарма и Шизан Мохаммед Кхан / instagram.com/_tunisha.sharma_

Ранее стало известно о смерти Сергея Кузнецова - композитор, поэт-песенник и создатель группы Ласковый май скончался в возрасте 58 лет, всего через несколько месяцев после смерти Юры Шатунова.

Также стала известна причина смерти Брюса Ли, которую медики искали почти полвека - культовый артист умер внезапно, что породило множество фантастических версий.

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