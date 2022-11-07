Умер создатель группы Ласковый май и автор песни Белые розы

Умер Сергей Кузнецов - создатель Ласкового мая / instagram.com/yuriy_shatunov

Сергей Кузнецов, композитор, поэт-песенник и создатель группы Ласковый май, скончался сегодня, возрасте 58 лет. Об этом сообщают росСМИ; данные подтверждает концертное агентство, которое заведовало работой артиста.

Причина смерти Кузнецова не разглашается - ранее у него были проблемы с сердечно-сосудистой системой, что и называют самой вероятной причиной кончины композитора. Также ранее страдал от алкогольной зависимости.

В июне ушел из жизни Юрий Шатунов - главный "бриллиант" в коллекции Кузнецова, и его близкий друг. Тогда, после смерти певца, Кузнецов в своих социальных сетях попрощался с Шатуновым и пообещал ему, что они скоро встретятся.

Сергей Кузнецов в 1986 году собрал мальчишескую подростковую группу Ласковый май, главной звездой которой был Юрий Шатунов. Кузнецов - автор главных хитов группы: Белые розы, Розовый вечер, Седая ночь и пр.

Ранее сообщалось, что Дама Оливия Ньютон-Джон, австралийская певица, актриса, звезда культового фильма Бриолин и обладательница именной звезды на голливудской Аллее славы, умерла в возрасте 73 лет от "проклятия Траволты".

Напомним, в начале августа умерла Нишель Николс - американская актриса и певица, которая заслужила всенародную любовь и популярность благодаря роли лейтенанта Нийота Ухуры из киновселенной Star Trek (Звездный путь).

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