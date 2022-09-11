Друг Шатунова рассказал об особом обстоятельстве его здоровья перед смертью

Юрий Шатунов / УНИАН и Instagram

Николай Алексеев, друг покойного поп-певца и бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова, рассказал о новых фактах из жизни. Об этом сообщают российские СМИ.

Оказывается, Шатунову незадолго до смерти пришлось перенести операцию на глазах. Поскольку у него неожиданно резко стало падать зрение.

Контактами врача-офтальмолога в одной из московских больниц с Шатуновым поделился именно Алексеев.

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"В Германии достаточно сложно все по сравнению с Россией. Хирургическое вмешательство прошло успешно", ‒ рассказал он.

Как говорит Алексеев, Шатунов обещал даже сняться в новом выпуске его YouTube-шоу. Выпуск планировали посвятить звездам, которые любят рыбалку. Но не успел этого сделать.

Напомним, ранее сообщалось о том, что поп-певец Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет от обширного инфаркта (по другим сведениям - от острой сердечной недостаточности).

У 48-летнего артиста остались жена и двое детей, которые появились на свет и жили в Германии: младшей дочери Эстелле восемь лет, а старшему сыну Дэннису в этом году исполнится 16.

Позднее концертный директор певца Аркадий Кудряшов рассказал о его последних часах перед смертью.

"Мы ужинали вместе, ели раков, пили пиво, как вдруг ему стало плохо. Вызвали неотложку, но в больницу Юру привезли уже мертвого. Все произошло очень быстро", - сказал мужчина.

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