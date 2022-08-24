Шатунов не хотел кремации: экс-продюсер "Ласкового мая" поддал пару в скандал со смертью певца

Юрий Шатунов и Андрей Разин / коллаж УНИАН

Бывший участник и продюсер советской поп-группы "Ласковый май" Андрей Разин утверждает, что бывшего солиста коллектива Юрия Шатунова буквально довело до гибели окружение. А быстрый процесс кремации певца был организован для того, чтобы скрыть этот факт. Об этом Разин заявил в комментарии местному порталу "Стархит".

"Юра был православным, верующим человеком. Он всегда носил крестик, поэтому мы с ним и провели обряд крещения его первого ребенка в городе Сочи, куда он приехал специально для этого со своей женой, Шатунов никогда не хотел, чтобы его кремировали после смерти. Ранее представители Шатунова заявляли о желании его семьи развеять прах над озером. Но по германским законам сделать это можно только над морем или на специально отведенном месте в лесопарке. Они сожгли Юру, Светлана унесла его прах, но что с этим прахом будет дальше, никто не знает. Выходит, что его похороны были постановкой, а праха музыканта в России нет", — сказал продюсер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что поп-певец Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет от обширного инфаркта (по другим сведениям - от острой сердечной недостаточности).

У 48-летнего артиста остались жена и двое детей, которые появились на свет и жили в Германии: младшей дочери Эстелле восемь лет, а старшему сыну Дэннису в этом году исполнится 16.

Позднее концертный директор певца Аркадий Кудряшов рассказал о его последних часах перед смертью.

"Мы ужинали вместе, ели раков, пили пиво, как вдруг ему стало плохо. Вызвали неотложку, но в больницу Юру привезли уже мертвого. Все произошло очень быстро. Сейчас мы едем в морг. Семья Юры прилетает в ближайшее время", - сказал мужчина.

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