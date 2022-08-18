"В могиле нет праха Юры Шатунова": после похорон певца начался скандал

Могила Юрия Шатунова / скриншот

Вокруг смерти Юры Шатунова начался новый скандал. Андрей Разин, с которым певец длительное время судился за права на песни "Ласкового мая" объявил, что его похороны были постановкой, а праха музыканта в России нет.

"Я хочу вам сказать, что совершается просто какая-то афера. Я вышел на человека, который непосредственно занимался похоронами Юры Шатунова. И он сказал о том, что Светлана улетела в Германию с его прахом. И на Троекуровском кладбище хоронили совершенно пустую капсулу. И все было обставлено как спектакль, как Кудряшов любит это делать", - заявил продюсер в соцсетях.

По его словам, чтобы афера не вскрылась, могилу залили бетоном, дабы обезопасить себя от расследования.

"При этом Кудряшов (концертный директор Шатунова - ред.) обвинили меня, что я выкопаю эту урну и украду ее. Это какой-то ужас! Но все это сделано специально, чтобы эту урны никто не видел. Нету праха Юры Шатунова, не захоронен он на Троекуровском кладбище", - заявил Разин.

Напомним, о смерти певца стало известно утром, 23 июня. Концертный директор исполнителя Аркадий Кудряшов сообщил, что причиной внезапной кончины артиста стал обширный инфаркт, который спровоцировала оторвавшаяся бляшка в сердце.

Позже выяснилось, что Шатунов употреблял спиртное за несколько часов до трагедии. Кудряшов рассказал, что они ужинали вместе - ели раков, пили пиво, как вдруг ему стало плохо.

Читайте также: