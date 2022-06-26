Похороны Шатунова: концертный директор певца назвал дату и место

Юрия Шатунова похоронят в Москве / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Известного российского поп-исполнителя Юрия Шатунова (бывшего солиста коллектива "Ласковый май") похоронят во вторник, 28 июня на московском Троекуровском кладбище. Об этом заявил бывший концертный директор певца Аркадий Кудряшов, сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

По его словам, похоронная церемония будет закрытой для публики и прессы.

"Когда будут похороны, это не имеет значения. Мы не допустим никого. Как он будет похоронен, мы выложим фото, в планах вторник", ‒ сказал Кудряшов.

Он также говорит, что родные и близкие с Шатуновым простятся в понедельник, 27 июня.

"Семья приедет прощаться завтра, когда – никто не знает, у нас зал (траурный) в аренде на целый день", ‒ подытожил Кудряшов.

Гражданская панихида по артисту прошла утром в воскресенье в 10.00 ‒ на все том же Троекуровском кладбище. Как говорят очевидцы, память Шатунова пришли сотни людей, многие - с букетами белых роз (по названию его самого главного хита).

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Напомним, поп-певец Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет от обширного инфаркта (по другим сведениям - от острой сердечной недостаточности).

У 48-летнего артиста остались жена и двое детей, которые появились на свет и жили в Германии: младшей дочери Эстелле восемь лет, а старшему сыну Дэннису в этом году исполнится 16.

Позднее концертный директор певца Аркадий Кудряшов рассказал о его последних часах перед смертью.

"Мы ужинали вместе, ели раков, пили пиво, как вдруг ему стало плохо. Вызвали неотложку, но в больницу Юру привезли уже мертвого. Все произошло очень быстро. Сейчас мы едем в морг. Семья Юры прилетает в ближайшее время", - сказал мужчина.

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