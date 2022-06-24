"Не спою - они не любят Россию": Шатунов ненавидел Украину и украинцев - организатор концертов

Шатунов ненавидел Украину и украинцев - организатор концертов / УНИАН и ua.depositphotos.com

Юрий Шатунов - ушедший из жизни накануне после инфаркта звезда советской поп-музыки и бывший фронтмен поп-группы "Ласковый май" испытывал лютою ненависть к украинцам и не хотел выступать перед ними на корпоративах. Об этом на своем Telegram-канале написала известная украинская пиарщица Анна Салата.

Девушка говорит, что на условиях анонимности общалась с организатором концертов, который много раз работал с Шатуновым.

По словам мужчины, с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и развязала кровопролитную войну на Донбассе, Шатунов не желал петь на концертах для украинцев.

"Конечно, не хочется разрушать детские воспоминания. Но, начиная с 2014 года, каждый раз, когда ему звонили с запросом на частное выступление в Европе, узнавая, что заказчики из Украины, он неизменно ругался. И говорил, что он не собирается петь перед людьми, которые не уважают великую Россию. Вот и Юра", – рассказал организатор.

Любопытно, что на публике, в отличие от других российских поп-звезд, Шатунов никак не комментировал войну России и Украины.

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Напомним, поп-певец Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет от обширного инфаркта (по другим сведениям - от острой сердечной недостаточности).

У 48-летнего артиста остались жена и двое детей, которые появились на свет и жили в Германии: младшей дочери Эстелле восемь лет, а старшему сыну Дэннису в этом году исполнится 16.

Позднее концертный директор певца Аркадий Кудряшов рассказал о его последних часах перед смертью

"Мы ужинали вместе, ели раков, пили пиво, как вдруг ему стало плохо. Вызвали неотложку, но в больницу Юру привезли уже мертвого. Все произошло очень быстро. Сейчас мы едем в морг. Семья Юры прилетает в ближайшее время", - сказал мужчина.

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