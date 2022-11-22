Спустя полвека: медики установили причину загадочной смерти Брюса Ли

От чего умер Брюс Ли - ученые назвали причину смерти / imdb.com

Гонконгский и американский актер, режиссер, продюсер и популяризатор китайский боевых искусств Брюс Ли умер 20 июля 1973 года в возрасти 32 лет во время съемок фильма Игра смерти.

Смерть культового артиста была внезапной - не считая увлечения марихуаной, ли вел здоровый образ жизни и регулярно тренировался. Коронеры после вскрытия сообщили, что Брюс умер от внезапного отека мозга. Однако что привело к отеку осталось загадкой на долгих 49 лет.

Существует две самые распространенные версии причины смерти Брюса Ли: убийство от рук другого мастера боевых искусств, и побочный эффект от таблетки аспирина, которую актер принял от головной боли незадолго до своей смерти. Также среди версий были отравление ревнивой любовницей и неудачные разборки с мафией.

Но все это оставалось лишь догадками. Медицинское издание Clinical Kidney Journal, которое цитируют Ace Showbiz, недавно провело собственно исследование и пришло к выводу, что наиболее вероятной причиной смерти Брюса Ли является гипонатриемия -дисфункция почек, в результате которой лишняя жидкость не выводилась из его организма, что и привело к отеку мозга.

Ли в последние месяцы жизни сидел на диете (основную часть его рациона составляли соки), а также испытывал постоянную жажду из-з употребления марихуаны. Чрезмерное количество жидкости, которое накопилось по этим причинам в организме, усугубленное гипонатриемией, и привело к отеку мозга - состоянию, при котором смерть может наступить за пару часов. В такую хронологию событию вписывается и головная боль, от которой актер и выпил таблетку аспирина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что умер шотландский актер, комедиант и писатель Робби Колтрейн (Энтони Роберт Макмиллан) - более всего известный по роли Хагрида в "потерриане".

До того, в начале августа 2022 года, умерла Нишель Николс - американская актриса и певица, которая заслужила всенародную любовь и популярность благодаря роли лейтенанта Нийота Ухуры из киновселенной Star Trek (Звездный путь).

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