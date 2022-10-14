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Умер Хагрид - звезда фильмов о Гарри Поттере скончался в 72 года

14 октября 2022, 20:23

Робби Колтрейн, сыгравший великана-лесничего в киносаге о Мальчике, который выжил, много лет боролся с болезнью.

Хагрид, Робби Колтрейн
Хагрид, Робби Колтрейн / imdb.com

Шотландский актер, комедиант и писатель Робби Колтрейн (Энтони Роберт Макмиллан) скончался в одном из госпиталей (Forth Valley Royal Hospital) шотландского города Ларберт днем, 14 октября.

О смерти артиста сообщила его агент Белинда Райт. Она отметила, что Колтрейн навсегда останется в истории кинематографа и сердцах фанатов, ведь подарил миру Хагрида - лесничего из серии фильмов и книг о Гарри Поттере, роль которого Колтрейн играл на протяжении десяти лет (с 2001 по 2011 годы).

"Вероятно, его лучше всего будут многие годы как Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, роль, которая приносила радость детям и взрослым во всем мире, вызывая поток писем фанатов каждую неделю на протяжении более 20 лет", - рассказала Райт для Sky News.

Новость дополняется.

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