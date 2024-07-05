"Спасибо не президенту": известный комик рассказал, как выехал из Украины и разозлил поклонников

Руслан Ханумак заявил, что выехал в США абсолютно законно.

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Руслан Ханумак рассказал, как уехал в США / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hanumak/

Участник студии "Квартал 95" Руслан Ханумак улетел в США к сыну от бывшей супруги – ведущей Алины Шаманской. В сети начались бурные обсуждения, поскольку Ханумак призывного возраста и поклонники не понимали, как он смог покинуть Украину.

На своей странице в соцсетях Руслан отметил, что он не нарушал закон, пересекая границу нашей страны.

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"Выпустили" меня официально, так как законы я не нарушаю. Когда закон о мобилизации вступил в силу, я сразу прошел в ВВК и МСЭК. Не освещал эти вещи, как известные блоггеры, только потому, что не считал нужным делать из этого концертную программу. Никогда не думал, что страшная хворь с двух лет в виде астмы мне когда-то, как бы это ни звучало, сыграет на руку и позволит увидеться с ребенком. У нас в семье это от деда по маме, и кому надо сказать "спасибо" за выезд – так это не президенту, с которым мы вместе работали только на предвыборной кампании, а покойному деду", - написал Ханумак.

Отметим, что пост он написал на русском языке, что еще больше разозлило подписчиков.

"Теперь уехали и забыли, на каком языке нужно выражаться в социальных сетях?";

"Если ты пишешь на русском и уехал в штаты, то уже не пиши";

"Только уехал - сразу на язык оккупанта перешел", - написали пользователи сети.

Кто такой Руслан Ханумак? Руслан Ханумак - украинский актер, ведущий и комик. Участник юмористического проекта "Лига смеха". Сотрудничал со Студией "Квартал 95".

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