Вера Брежнева решила сменить профессию - детали

Украинская певица Вера Брежнева, которая долгое время жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году поддержала Украину в ее борьбе с российскими оккупантами, решила создать новый марафон.
По информации в сети, стоимость курса – 49 долларов. На этот раз Брежнева запустила марафон для "прокачки" женской энергии.
Курс раскроет тему женственности, внутренней красоты, стиля и отношений с мужчинами. Также певица делиться своим опытом.
Отметим, сейчас Веру трудно увидеть на концертах, но, судя по ее ленте в соцсетях, артистка снимается для рекламы разных брендов, развивает бренд своей косметики и занимается платформой КООМА.
Кто такая Вера Брежнева?
Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.
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Отметим, после развода с Константином Меладзе Вера Брежнева приняла решение двигаться дальше, и неукоснительно ему следует. Поклонники отмечают, что Брежнева буквально расцвела.
А также младшая дочь певицы Веры Брежневой Сара Киперман выложила серию студийных фото, но некоторые подписчики сочли черно-белый фотосет весьма откровенным как для девочки-подростка.
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