Где сейчас младшая дочь Веры Брежневой - 14-летняя девушка поделилась планами

Сара Киперман уже знает, чего хочет от этой жизни.

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Сара Киперман новости - где сейчас и чем занимается младшая дочь Брежневой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sswlvix

Младшая дочь украинской певицы Веры Брежневой, 14-летняя Сара Киперман, ведет непубличный образ жизни. Тем не менее за ней в социальных сетях следит более 20 тысяч подписчиков. С ними девушка время от времени все же делится своими секретами.

Так в своем блоге в Instagram Киперман рассказала, что живет и учится в Женеве, Швейцария. Более того - у нее уже есть план на будущее.

В своем юном возрасте Сара - владелица студии дизайна интерьеров, которую она открыла в 2022 году. Ее высшее образование будет напрямую связано с этим занятием: дочь Брежневой планирует изучать дизайн интерьеров в Институт Марангони, который в свое время заканчивали Доменико Дольче (Dolce & Gabbana) и Франко Москино (Moschino).

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При этом Сара отметила, что своими профессиями мечты она считает вовсе не дизайн, а дело криминалистов, детективов и судмедэкспертов. Впрочем, у девушки есть в запасе еще несколько лет, чтобы окончательно определиться, чем она хочет заниматься в жизни.

Сара Киперман новости - где сейчас и чем занимается младшая дочь Брежневой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sswlvix

Кто такая Вера Брежнева? Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

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