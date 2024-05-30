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Известная певица рассказала про близкую связь с Даниэлем Салемом

Анна Подгорная
30 мая 2024, 22:36
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Полгода назад Lida Lee уже приписывали роман с шоуменом-воином.
Lida Lee, Даниэль Салем
Lida Lee новости - Лида Ли высказалсь про отношения с Даниэлем Салемом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official, instagram.com/daniel_jihad_salem

Украинская певица Lida Lee (Лидия Скорубская) пережила тяжелый период - лечение в реабилитационном центре от алкогольной зависимости, предательство друзей и мучительный поиск себя. Сейчас в ее жизни начался новый этап.

Отметить его артистка решила выходом нового трека "Сама" и новой прической - Лида Ли избавилась от привычного всем каре, которое было неотъемлемой частью ее сценического образа. Кроме того она рассказала, кто был ее поддержкой и вдохновением в это непростое время.

В своем блоге в Instagram она поблагодарила украинского шоумена и военного Даниэля Салема. "У каждого в жизни должен быть человек, который тебя поддержит... Вовремя. Чтобы был тот первый человек, который скажет: "Ты сможешь!" Даниэль стал тем, кто поддержал одним из первых", - написала Скорубская.

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Стоит отметить, что это спровоцировало новую волну слухов о том, что между Салемом и Лидой Ли не просто дружба. Осенью прошлого года им приписывали роман, но певица, которая к тому моменту лишь недавно рассталась с бойфрендом, отвергала все предположения, что у нее были отношения с холостым шоуменом.

Lida Lee про Даниэля Салема
Lida Lee новости - Лида Ли высказалсь про отношения с Даниэлем Салемом / instagram.com/lidalee_official

Кто такая Lida Lee?

Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - украинская певица. Бывшая участница группы Chica-Band и бэк вокалистка Monatik. Дважды принимала участие в проекте Голос країни (4 сезон - наставник Сергей Лазарев; 10 сезон - наставник Monatik). Также принимала участие в шоу "Танці з зірками-8" и "Х-фактор". Дмитрий Монатик был ее продюсером с 2020 по 2021 год.

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