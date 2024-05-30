Плакал и хватался за сердце: жена устроила Виктору Павлику шок после операции

Артист не любит сюрпризов, но Катя Репяхова была неумолимой.

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Виктор Павлик новости - Репяхова устроила Павлику свадьбу-сюрприз / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate, instagram.com/viktorpavlik

Недавно украинский певец и Народный артист Украины Виктор Павлик перенес серьезную операцию на сердце - на столе у хирурга он пережил получасовую остановку сердца, а затем 2 дня находился в реанимации. Период операции и восстановления был очень сложным морально и физически и для самого Павлика, и для его семьи.

Екатерина Репяхова, концертный директор и жена артиста, извлекла из этой ситуации важный урок - нужно жить здесь и сейчас. Поэтому сделала то, что их пара откладывала 4 года.

Она устроила звездному мужу сюрприз: пригласила на неизвестную локацию и попросила надеть костюм. Когда певец прибыл на место, его ждали музыканты, шампанское и фрукты. Затем к Павлику вышла его жена в свадебном платье.

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От вида Кати в роскошном белом наряде артист схватился за сердце - сюрприз жены очень его растрогал, ведь красивой свадьбы у них никогда не было, просто роспись, в силу разных жизненных обстоятельств. Белое платье ждало своего часа целых 4 года, а Репяхова и Павлик не захотели больше ждать и минуты, чтобы отпраздновать свою любовь.

Сюрприз получился на славу, а кадры со счастливыми мужем и женой появились на их страницах в социальных сетях.

Смотрите видео романтического сюрприза для Виктора Павлика от его жены:

Кто такой Виктор Павлик? Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

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