"Мило, до слез": Елена Кравец показала трогательные кадры с 85-летним отцом

Украинская актриса и комик Елена Кравец уже много лет живет в Киеве, но частичка сердца артистки все же осталась в Кривом Роге. Она приезжает туда не часто, но всегда это - особенное путешествие.
К примеру, на днях Кравец посетила родной город с очень важной и трогательной миссией - поздравить своего отца с 85-летием. Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram.
Артистка поделилась редким видео, на котором показала именинника. Он был счастлив повидаться с дочерью, и вызвал у поклонников Кравец массу положительных комментариев.
"Я сегодня в Кривом Роге по очень выдающемуся поводу. 27 мая моему папе исполнилось 85 лет. Юрий Викторович. Мой папа очень за меня переживает и спрашивает, чем я занимаюсь и чем помочь. С днем рождения тебя!" - поздравила папу Елена Кравец.
К поздравлениям присоединились и ее подписчики: одни благодарили Юрия Викторовича за талантливую дочь, другие - желали ему здоровья и долгих лет жизни.
Кто такая Елена Кравец?
Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".
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