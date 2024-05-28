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"Холостяк" Терен рассказал, у каких девушек нет шансов завоевать его сердце

Анна Подгорная
28 мая 2024, 17:39
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Александр 'Терен' Будько весьма подробно рассказал, какой типаж женщин его привлекает.
Александр Терен Будько
Александр Терен Холостяк - какую девушку ищет Терен / коллаж: Главред, фото: instagram.com/holostyakstb, instagram.com/tsvit_terenu

13 мая телеканал СТБ объявил о запуске нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Свою любовь на проекте будет искать современный герой - военный ветеран, общественный деятель, ведущий и писатель Александр 'Терен' Будько.

И пока длится кастинг кандидаток на сердце главного героя, он дал Эмме Антонюк первое большое интервью, в котором много рассказал о том, какой видит свою идеальную партнершу.

В первую очередь самыми привлекательными чертами в потенциальной возлюбленной Терен считает интеллект и четкую гражданскую позицию. "Мне более важно, как я уже говорил, прежде всего интеллект человека, насколько он разделяет его со мной, жизненная позиция и уже тогда, конечно, бонусом будет внешность. Важна человеческая искренность. Когда человек действительно придет на проект не за подписчиками, не за какой-то собственной славой, тщеславием. А придет для знакомства", - отмечает Александр.

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Также его идеальная девушка должна быть украиноязычной - это для Будько принципиальный вопрос. Кандидаткам он рекомендует посмотреть выпуски его шоу "Відвал ніг" " для того, чтобы быть в контексте проблемы в Украине людей с инвалидностью".

Привлекательная внешность, по слова Терена, для него скорее приятный бонус, нежели чем обязательный пункт. Куда больше ветерана привлекает притягательность и внутренняя энергия. "Я не равняюсь по Мисс Вселенная. Я не строю для себя идеалов, не строю для себя идолов, авторитетов. Это может быть кто угодно. То есть для меня главное вот тот внутренний мир, о котором я говорю. Может быть девушка, которая, знаешь, не подпадает под стандарты красоты, но в ней будет что-то такое внутреннее, какая-то энергия, просто даже какая-то внешняя черта лица или просто ее поведение, которое будет к себе притягивать. Мне не будет важно, кто она, или она была вообще мисс чего-нибудь. Просто этот человек сам к себе будет притягивать", - признается Александр 'Терен' Будько.

Кто такой Александр "Терен" Будько

Александру Будько 28 лет. И его имя хорошо знают не только в Украине, но и в мире. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. А через полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен". Тяжелое ранение, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам.

По данным СТБ, мужчина ведет активный образ жизни, занимается развитием инклюзии в Украине и оказывает помощь в социализации ветеранов по возвращению с фронта. Это одни из целей деятельности Терена. Призер международных соревнований "Игры Непокоренных". Соавтор и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног или All инклюзив". Автор линейки лимитированных украшений "Цвет Терена" и соавтор дроп футболок "Железные люди". Он плясал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.

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