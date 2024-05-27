Экс-муж Камалии заговорил про ее "побитые" фото и признался, с кем живет

Певица тем временем раскрыла подробности развода с бывшим возлюбленным.

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Камалия развод - Мохаммад Захур рассказал про жизнь с певицей и ее синяки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

В средине апреля в прессу просочились снимки певицы Камалии с разбитым лицом в синяках и кровоподтеках. Тогда в Сети стали появляться слухи, что насилие над артисткой совершил ее бывший муж - пакистанский миллиардер Мохаммад Захур.

В социальных сетях Камалия защитила отца своих детей и официально опровергла его причастность к своим синякам. Недавно эту ситуацию прокомментировал и сам Захур.

"У нас прекрасные отношения, лучше не придумаешь. Я не знаю (откуда взялись фото синяками - прим. редактора), но самое главное – это не я. Возможно, это был грим, но я не знаю, что это было. Впрочем, это не я – не гримировал и не бил", - заявил миллиардер в программе Люкс ФМ.

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То, что у нее с бывшим супругом сложились прекрасные отношения, подтверждает и сама Камалия. Они остались близкими людьми, живут вместе в Киеве, когда муж привозит дочерей, или когда певица приезжает навестить их в Лондоне. Меж тем Камалия и Мохаммад Захур официально разведены, и строят свою личную жизнь отдельно.

"Мы были по шариату женаты, по шариату и развелись. У нас дети растут, мы образцовые родители для своих детей. И мы дружим, все цивилизованно, поддерживаем друг друга. Он живет с детьми в Лондоне, а когда приезжают в Киев, то тогда все вместе живем в одном доме. Когда я езжу к ним в гости, то мы тоже живем все в одной квартире. Имущество еще не делили", - рассказала звезда.

Кто такая Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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