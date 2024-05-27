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"Не могла найти себе богатого": Ольга Сумская рассказала правду о браке с Борисюком

Элина Чигис
27 мая 2024, 08:29
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Ольга Сумская рассказала, что ее часто критикуют из-за того, что она не нашла себе богатого мужа.
Ольга Сумская, Виталий Борисюк
Ольга Сумская рассказала, почему вышла замуж за Виталия Борисюка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska/?hl=uk

Украинская актриса Ольга Сумская призналась, как на самом деле состоят дела в ее браке с актером Виталием Борисюком.

В интервью на канале same RAZMIK артистка призналась, что поклонники хейтят ее за возрастные изменения внешности и за брак с Борисюком.

"Я все читаю. Я и хейт – это два понятия, которые идут рядом. Я закалилась, научилась воспринимать трезво", - отметила Сумская.

Артистка также обьяснила, что не искала себе богатого мужа, а вышла замуж за Виталия по любви.

"А почему она постоянно с Борисюком? Она что, не могла за всю жизнь найти себе кого-то более богатого? Где тот миллионер?" Говорю: "Люди добрые, я не искала миллионера. Я вышла замуж за Борисюка, потому что любила и люблю его, и пусть эта любовь согревает мое сердце еще долгие годы. Потому что это счастье – найти свою вторую половинку. И это надо беречь, как зеницу ока", – заявила Сумская.

Смотрите видео, где Ольга Сумская рассказала, как относится к хейту:

Кто такая Ольга Сумская?

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Ольга Сумская - последние новости по теме

Напомним, недавно Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.

А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.

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