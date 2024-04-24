Незамутненная красота: Ольга Сумская показала кэжуал-образ без макияжа

Украинская актриса и ведущая Ольга Сумская уже много лет не уступает титул одной из самых красивых женщин нашего шоу-бизнеса. При этом артистка не боится любых сценических амплуа, и всегда готова позировать без макияжа.
Своей редкой красотой и харизмой Сумская побаловала поклонников в Instagram. На гастролях в городе Ладыжин она снялась вместе с младшей дочерью, актрисой Анной Борисюк, с которой играет в спектакле "Боинг-Боинг. Перезагрузка".
На сцене мать и дочь предстают перед зрителями в соблазнительных образах. За пределами сцены они предпочитают комфорт и функциональность в образе.
Так Борисюк позировала в спортивном костюме, жилете и кроксах, а Сумская - в штанах и футболке оверсайз. Обе актрисы великолепно выглядят даже с дороги и без капли косметики.
Кто такая Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
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