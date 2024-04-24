Незамутненная красота: Ольга Сумская показала кэжуал-образ без макияжа

Актриса очаровала поклонников свежим снимком с Анной Борисюк.

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Ольга Сумская без косметики - Ольга Сумская показала свежие фото с дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Украинская актриса и ведущая Ольга Сумская уже много лет не уступает титул одной из самых красивых женщин нашего шоу-бизнеса. При этом артистка не боится любых сценических амплуа, и всегда готова позировать без макияжа.

Своей редкой красотой и харизмой Сумская побаловала поклонников в Instagram. На гастролях в городе Ладыжин она снялась вместе с младшей дочерью, актрисой Анной Борисюк, с которой играет в спектакле "Боинг-Боинг. Перезагрузка".

На сцене мать и дочь предстают перед зрителями в соблазнительных образах. За пределами сцены они предпочитают комфорт и функциональность в образе.

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Так Борисюк позировала в спортивном костюме, жилете и кроксах, а Сумская - в штанах и футболке оверсайз. Обе актрисы великолепно выглядят даже с дороги и без капли косметики.

Ольга Сумская без косметики - Ольга Сумская показала свежие фото с дочерью / instagram.com/olgasumska

Кто такая Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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