Тарас Цымбалюк оконфузился перед избранницей неудачным подарком

Сюрприз от знаменитости не удался целых два раза.

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Тарас Цымбалюк личная жизнь - Цымбалюк подарил девушке кольцо / коллаж: Главред, фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цымбалюк и ресторатор Светлана Готочкина вместе с лета 2022 года. Это время, проведенное вместе, артист воспринял, как достаточный срок, чтобы преподнести возлюбленной особенный подарок.

В своем блоге в Instagram он показал Светлану, которая держит коробочку с кольцом от ювелирного дома Bvlgari. Снимок он подписал: "Она сказала мне..."

Фанаты уже приготовились поздравлять Цымбалюка с третьей помолвкой, но поспешили. Свадьбой с Готочкиной у актера пока и не пахнет, а вот опозориться перед избранницей актер умудрился.

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Как выяснилось, это кольцо - уже второе, которое звезда преподнес Светлане. И уже во второй раз он совершает одну и ту же ошибку. "Она сказала мне... сказала, чтобы я запомнил в конце концов размер ее пальцев, чтобы не менять кольцо уже во второй раз", - раскрыл интригу Тарас Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк личная жизнь - Цымбалюк подарил девушке кольцо / коллаж: Главред, фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Кто такой Тарас Цымбалюк? Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

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