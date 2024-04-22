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Экс-жена Потапа рассказала, как его сын реагирует на "зашквары" звездного папы

Анна Подгорная
22 апреля 2024, 23:57
Ирина Горовая призналась, как сложный этап в жизни Потапенко повлиял на его отношения с подростком.
Потап, Андрей Потапенко
Потап сын - Ирина Горовая рассказала про отношения Потапа с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Музыкальные продюсеры Ирина Горовая и Потап были вместе в официальном браке с 2000 по 2014 год. В этом союзе, в 2008 году, на свет появился их общий сын Андрей.

После развода родителей мальчик остался с матерью, но Потап принимал активное участие в воспитании ребенка. Что изменилось в этом привычном порядке с началом полномасштабной войны и черной полосы в карьере музыканта, Ирина Горовая рассказала в интервью для Люкс ФМ.

Многие отвернулись от Потапа, который в последнее время принял ряд непопулярных решений и навлек на себя хейт тех, кто до 24 февраля 2022 года видел в нем звезду №1. На скандалы с участием отца 15-летний Андрей не реагирует. Вопреки всему, Потапенко остается хорошим отцом для своего единственного ребенка, отмечает Ирина Горовая.

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"Для нас важно, несмотря на то, что говорят, чтобы у сына был отец и они общались. Потому что ему нужен опыт, пообщаться на все мужские темы. Алексей очень классный отец и ничто не может повлиять на их отношения", - рассказала она.

Слова мамы подтвердил сам Андрей, который заявил, что у него с отцом все хорошо.

Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Потап - последние новости:

Ранее известная светская журналистка Алина Доротюк назвала Потапа самой "зашкварной" украинской звездой, которая каждым своим действием заставляет ее сегодня недоумевать.

Также Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.

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