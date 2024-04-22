Беременная четвертым жена 64-летнего Тигипко показала редкое фото с политиком

Зиневич и Тигипко светятся от счастья, когда находятся в обществе друг друга.

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Сергей Тигипко сейчас - Алла Зиневич показала 64-летнего мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

39-летняя модель, блогер и бизнесвумен Алла Зиневич находится на поздних сроках беременности. Однако скорое появление на свет четвертого малыша не мешает ей вести активную светскую жизнь.

Более того - женщине хватает энергии, чтобы вытащить в свет и своего мужа, 64-летнего украинского предпринимателя и политического деятеля Сергея Тигипко, который сегодня редко появляется на публике. Вместе пара посетила выставку в галерее современного искусства.

Редкие снимки с мужем Зиневич показала в своем блоге в Instagram. Пара приветливо улыбалась журналистам и охотно позировала перед камерами.

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Стоит отметить, что и Зиневич, и Тигипко выглядят очень счастливыми и бодрыми. По всей видимости, предстоящее рождение ребенка еще больше сблизило супругов, которые уже воспитывают вместе троих сыновей.

Сергей Тигипко сейчас - Алла Зиневич показала 64-летнего мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Отношения Аллы Зиневич и Сергея Тигипко Сергей Тигипко был во второй раз женат, когда познакомился с Аллой Зиневич. Он жил на две семьи - с Викторией Лопатецкой политик развелся, когда Зиневич уже родила от него троих сыновей. Про свои отношения Зиневич и Тигипко заявили лишь в 2021 году - совместным публичным выходом. В феврале 2024 года женщина сообщила, что ждет от мужа четвертого ребенка.

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