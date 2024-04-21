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Анна Кошмал высказалась про общение со своей "семьей" путинистов из "Сватов"

Анна Подгорная
21 апреля 2024, 21:23
Артистка призналась, как на нее повлияли антиукраинские настроения коллег-актеров.
Сваты, Анна Кошмал
Анна Кошмал про актеров из Сватов - были ли они семьей на самом деле / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал с 2011 по 2021 годы играла Женю Ковалеву - одну из главных ролей в сериале "Сваты" (с 5 по 7 сезоны). Комедия имела большой успех и целую армию поклонников, которым очень хотелось верить, что экранная семья и в жизни поддерживает теплые отношения.

Актеры старались не разрушать эту иллюзию до начала полномасштабной войны в Украине: Анна Кошмал имеет четкую проукраинскую позицию, в то время как ее коллеги по сериалу, Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Олеся Железняк и пр., поддерживают президента страны-оккупанта и его идею уничтожить Украину, как отдельное государство.

Стоит отметить, что по Кошмал актеры-путинисты в росСМИ отзываются нелестно. Укараинская артистка в свою очередь обсуждает их убеждения очень интеллигентно и сдержанно.

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"На больного человека как-то странно обижаться. Все почему думают, если мы в сериале семья, то у нас и в жизни такие отношения. Но это неправда. Мы никогда вне проекта не переписывались, не созванивались. У меня даже нет ни одного телефонного номера тех людей. У нас никогда не было контакта. Мы приехали, поработали и разъехались. Никогда не было никаких родственных связей. Только рабочие отношения. Они мне совершенно чужие люди. И сказать, что я как-то расстроилась… Я ничего не потеряла. Ничего от них не ждала. У меня не было никаких разочарований или обид. Меня это вообще не волнует. Пусть говорят и делают, что хотят. Сегодня я вижу это иначе, не всегда понимаешь, с какими людьми ты находишься рядом", - прокомментировала свои отношения с "кинородственниками" в эфире программы Вихідний 2.0 Анна Кошмал.

Кто такая Анна Кошмал?

Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

Анна Кошмал - последние новости:

Ранее звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал впервые показала свою настоящую маму. Актриса трогательно поздравила женщину, которая подарила ей жизнь, с Днем рождения.

Также Анна Кошмал ответила на слухи про развод с загадочным мужем, которого она скрывает больше 6 лет. Лишь самые близкие знают, как выглядит отец ребенка артистки.

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