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Кина не будет: известный украинский блогер пошел на фронт

Яна Ставская
21 апреля 2024, 19:46
Отныне новые выпуски Тайлера Андерсона будут выходить редко.
Кина не будет: известный украинский блогер пошел на фронт
Топ-звезды идут на фронт / Коллаж Главреда. Фото: Инстаграм Тайлера Андерсона

Украинский YouTube-блогер Алексей Шкробинец (Тайлер Андерсон) с канала Geek Journal ушел на фронт, о чем сообщил в своем Instagram.

Контент-мейкер заранее извинился перед аудиторией, что новых роликов в ближайшее время, очевидно, не будет.

"Привет, мои любимые люди! Или скорее желаю здоровья, мои любимые люди! Страшные потери произошли на ютубном фронте... потому что как вы уже поняли... я подался в ряды ВСУ! Сразу прошу прощения, что в ближайшее время новых видео, скорее всего не будет" - высказался Алексей.

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Кто такой Тайлер Андерсон

Алексей Шкробинец (Тайлер Андерсон) - украинский блогер из Запорожья, который имеет три YouTube-канала - Geek Journal, Тайлер Андерсон и Тайлеруто. По состоянию на 2024 год на канал Geek Journal подписано более 360 тысяч человек.

GeekJournal входит в список 10 украиноязычных каналов с наибольшим количеством платных подписок на международной платформе Patreon.

"Тайлер Андерсон" призвал и других к "персональной ответственности", то есть мобилизации.

Также он посоветовал гражданам помогать военным и самим готовиться к возможной службе на передовой.

"Я считаю, если вы не работаете на украинскую победу в любом виде, то вы прямо помогает врагу. Поэтому спасибо всем, кто делает хоть что-то. Если вы не готовы идти в армию - то помогайте армии. И чисто мой вам совет: если вы за последние 2 года не ходили даже на курсы первой помощи, то вот вам сигнал наконец-то пойти", - написал блогер.

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Накануне шоумен и волонтер Сергей Притула признался, почему сейчас не на фронте . В частности он опроверг предположение, что имеет бронь от армии. "Это очень смешной вопрос. Благотворительные организации не входят в перечень структур, которые подпадают под бронирование", - отметил Притула.

Еще ранее Виталий Капранов раскрыл обстоятельства смерти брата-близнеца. По его словам, брат умер у него на руках - он пытался реанимировать его, но безуспешно. Капранов сожалеет, что не смог помочь близнецу.

Также Главред рассказывал, как Виктория Бекхэм лихо отметила юбилей. Звезда устроила шумную вечеринку по случаю своего 50-летия - изюминкой вечера стало разовое воссоединение легендарной группы Spice Girls.

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