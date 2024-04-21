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Воссоединение Spice Girls и куча звезд: Виктория Бэкхем лихо отметила юбилей

Дмитрий Видоменко
21 апреля 2024, 10:28
Виктория Бекхэм устроила шумную вечеринку по случаю своего 50-летия - гвоздем вечера стало разовое воссоединение легендарной группы Spice Girls.
Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм
Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм / коллаж: Главред, фото: instagram.com/victoriabeckham

Известная британская певица, светская львица и дизайнер одежды Виктория Бекхэм закатила пир на весь мир по случаю своего юбилея ‒ ей на днях исполнилось 50 лет. Cамое же любопытное, что на вечеринке в Лондоне произошел небольшой реюнинон легендарного бойз-бенда Spice Girls, в котором Виктория когда-то прославилась. А весь торжественный момент заснял и выложил в Сеть ее супруг ‒ известный футболист и коммерсант Дэвид Бэкхем.

Большой праздник прошел в дорогом лондонском частном ночном клубе Oswald's. На его сцену вместе с виновницей торжества поднялись Мел Би, Мел Си, Эмма Бантон и Джерри Холливелл - и все спели песню Stop из репертуара Spice Girls.

В гостях у Бекхэмов, кроме семьи и бывший коллег Виктории по группе, были ее подруга и кума актриса Ева Лонгория с мужем, легенда Голливуда Том Круз, звезда боевиков Джейсон Стейтем с супругой ‒ супермоделью Роузи Хантингтон-Уайтли, а также еще многие селебритиз.

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Кто такая Виктория Бекхэм?

Виктория Кэролайн Бекхэм — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница. Супруга легендарного футболиста и коммерсанта Дэвида Бекхема, сообщает "Википедия".

Виктория Бэкхем - последние новости

Ранее Виктория Бекхэм раскрыла секрет вечной молодости кожи. Шикарная "перчинка" прибегает к весьма экстремальным мерам, чтобы сохранить свежесть и тонус лица.

Также жена Дэвида Бекхэма посветила прелестями в пиджаке на голое тело, за что снова нарвалась на жесткую критику от недоброжелателей. Ее новый образ вызвал массу пересудов.

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