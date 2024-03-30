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Дэвид и Виктория Бекхэм устроились на новой мегаяхте стоимостью 20 млн долларов

Алена Кюпели
30 марта 2024, 14:02
Бекхемы прогулялись на новой яхте
Бекхемы прогулялись на новой яхте / Коллаж Главред, фото Instagram/davidbeckham

Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм провели гламурную семейную прогулку на борту мегаяхты стоимостью в несколько миллионов долларов в Майами.

По информации Page Six, пара, совокупный капитал которой составляет 514 миллионов долларов, была сфотографирована катающейся на лодке со своими четырьмя детьми: сыновьями Бруклином, 25 лет, Ромео, 21 год, Крузом, 19 лет, и дочерью Харпер, 12 лет, а также их невесткой Николой Пельц.

Все они были одеты небрежно: 48-летний Дэвид и 49-летняя Виктория защищались от палящего солнца стильными шляпами.

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Посмотреть фото яхты и отдых семьи можно тут

Массивное серебряное судно — яхта Riva 130 Bellissima — длиной около 40 метров было построено на верфи компании La Spezia в Италии.

Он вмещает до 10 гостей в пяти люксах, что вполне достаточно для всего клана Бекхэмов.

Ранее у пары был меньший по размеру Riva Argo 90, который стоил 6,5 миллионов долларов.

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Напомним, ранее дизайнер и певица Виктория Бекхэм получила "полный перелом" стопы после того, как недавно упала во время тренировки. 49-летняя модельер недавно рассказала, что ее День святого Валентина начался неудачно, когда она упала в тренажерном зале и травмировала ногу.

Также жена Дэвида Бекхэма посветила прелестями в пиджаке на голое тело, за что снова нарвалась на жесткую критику от недоброжелателей. Ее новый образ вызвал массу сплетен и досужих сплетен.

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