УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Виталий Капранов раскрыл обстоятельства смерти брата-близнеца

Анна Подгорная
21 апреля 2024, 13:49
Скорбящий литератор поделился болезненными воспоминаниями в память про Дмитрия Капранова.
Братья Капрановы
Умер Дмитрий Капранов - Виталий Капранов раскрыл обстоятельства смерти брата / коллаж: Главред, фото: facebook.com/KapranovyBraty

16 апреля в возрасте 56 лет умер Дмитрий Капранов - украинский писатель, публицист, музыкант, общественный и культурный деятель. Он имел проблемы с сердцем, которые в последствии и привели литератору к трагическому финалу.

Главным другом и соратником в жизни и профессиональной деятельности Дмитрия был его брат-близнец Виталий Капранов. Сегодня на странице в Facebook, которую отныне ему придется вести в одиночку, он раскрыл обстоятельства смерти покойного брата "не для сочувствия, а для информации".

Так Виталий рассказал, что брат умер у него на руках - он пытался реанимировать его, но безуспешно. Капранов сожалеет, что не смог помочь близнецу.

видео дня

"Дмитрий умер у меня на руках. Я делал ему искусственное дыхание и массаж сердца, но к сожалению, это было бессмысленно, потому что порвалась аорта. Я не справился, а вот он в своей жизни дважды реанимировал людей и дважды успешно. На улице, случайно. Так что учитесь делать искусственное дыхание. Если нет таких тяжелых случаев, как разрыв аорты, это может спасти", - пишет Виталий Капранов.

Кто такие братья Капрановы

Виталий Капранов и Дмитрий Капранов (Братья Капрановы) — украинские издатели, писатели, публицисты. По данным Википедии, в начале 1990-х годов братья Капрановы издавали в Москве украинскую газету "Тынды-Рынды" и журнал украинской фантастики "Братья".

В 1998 году Капрановы переехали в Киев, посчитав, что украинцы должны жить на Украине. Не сумев издать свою книгу, они решили сами стать издателями. Первый книжный проект Капрановых — каталог книг на украинском языке по почте "Книгоноша". В 2000 году они организовали издательство "Зелёный пёс". Первой выпущенной книгой стал роман Леонида Кононовича "Я, зомби". Помимо литературной, издательской, торговой и общественной деятельности братья Капрановы занимаются публицистикой, печатаясь в различных украинских СМИ.

Последние звездные новости:

Ранее умер популярный украинский актер Виктор Раду - артист театра и кино скончался в возрасте 67 лет. Искусству он посвятил 40 лет своей жизни. Кроме активной театральной работы он снялся в более чем 30 фильмах и сериалах.

Также актер сериала "Улицы разбитых фонарей" Георгий Николаев был найден мертвым у себя в квартире. Активная карьера в кино у артиста началась совсем недавно и закончилась по трагической случайности слишком быстро.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Братья Капрановы новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Россияне пытаются прорваться в Часовой Яр: разведка Британии раскрыла ситуацию

Россияне пытаются прорваться в Часовой Яр: разведка Британии раскрыла ситуацию

13:36 Украина
Оккупанты обстреляли Одессу: в городе прогремел взрыв, есть пострадавшие

Оккупанты обстреляли Одессу: в городе прогремел взрыв, есть пострадавшие

13:33 Украина
Будут заморозки, дожди и мокрый снег: синоптик предупредил об ухудшении погоды

Будут заморозки, дожди и мокрый снег: синоптик предупредил об ухудшении погоды

13:19 Синоптик
Все главные новости

Популярное

Киркоров выбросил свою невесту из машины посреди дороги 16431

Киркоров выбросил свою невесту из машины посреди дороги

Палата представителей США поддержала конфискацию активов РФ для Украины 8297

Палата представителей США поддержала конфискацию активов РФ для Украины

Украина не устоит: Зеленский раскрыл худший сценарий и предупредил о новой войне 6255

Украина не устоит: Зеленский раскрыл худший сценарий и предупредил о новой войне

Жесткая магнитная буря обрушилась на Украину: врезал почти 7-балльный шторм 4377

Жесткая магнитная буря обрушилась на Украину: врезал почти 7-балльный шторм

Последние новости

15:11

Путинист-хоккеист Фетисов напал с оскорблениями на Макрона

14:37

Звезда "Однажды под Полтавой" рассказала, как болезненно переживает развод с мужем

13:49

Как почистить маслята и не испачкать руки: простой совет поможет грибникам

13:49

Виталий Капранов раскрыл обстоятельства смерти брата-близнеца

13:36

Россияне пытаются прорваться в Часовой Яр: разведка Британии раскрыла ситуацию

Украине нужны договоры со странами Запада, как у Израиля и Японии - КлочокУкраине нужны договоры со странами Запада, как у Израиля и Японии - Клочок
13:33

Оккупанты обстреляли Одессу: в городе прогремел взрыв, есть пострадавшие

13:19

Будут заморозки, дожди и мокрый снег: синоптик предупредил об ухудшении погоды

13:18

"Никого не надо": сын путинистов Рудковской и Плющенко отрекся от сестры

12:53

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 апреля: Ракам - поход к врачу, Водолеям - триумф

Реклама
12:37

Возлюбленная Дмитрия Кулебы показала редкое фото с министром

12:14

Стягивают тяжелую бронетехнику: россияне атакуют позиции ВСУ на Бахмутском направлении

12:05

В Севастополе прогремели взрывы: партизаны сообщают о погибших и раненых оккупантах

11:56

Китайский гороскоп на завтра 22 апреля: Быкам - стресс, Драконам - серьезная опасность

11:36

Кто из украинцев имеет право на ежемесячную выплату: в Пенсионном объяснили

11:34

Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля: Козероги решат проблемы, Рыбам - разочарования

11:26

Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля: Девам - крупные неприятности, Тельцам - дорога

10:58

Когда Украина получит первый транш оружия: в Пентагоне раскрыли, что войдет в пакет

10:28

Воссоединение Spice Girls и куча звезд: Виктория Бэкхем лихо отметила юбилейВидео

09:55

РФ может изменить планы на новое наступление в июне: в ISW раскрыли "страх" оккупантов

09:26

Гороскоп на завтра 22 апреля: Скорпионы - слушайте свое тело, Ракам - серьезные перемены

Реклама
09:19

В Раде рассказали, как военнообязанным обновить данные без похода в ТЦК

08:55

РФ готовит новые жестокие атаки по энергетике Украины: готовиться ли к блэкауту

08:29

Россияне активизируют удары дронами и ракетами в ближайшие недели - ISW

08:20

Церковный праздник 22 апреля: что запрещено делать на преподобного Феодора

07:48

Кабмин разрабатывает новые наказания для уклонистов: Малюська рассказал о планах

07:35

Оптическая иллюзия для самых сообразительных: нужно найти другое слово за 4 секунды

06:26

Весь мир отошел на полшага от пропастимнение

05:48

Салат будет оставаться свежим больше месяца: женщина поделилась секретом хранения

04:05

"Основная цель": РФ перешла в наступление на стратегический город - офицер ВСУ

03:30

Гороскоп на май 2024 для Львов: что принесет последний месяц весныВидео

02:30

РФ нацелилась на два города: полковник назвал направления наступления оккупантов

01:35

Когда закончится война в Украине: астролог назвал точную дату

00:38

В бешенстве начал обзываться: Медведев недоволен решениями США о помощи Украине

20 апреля, суббота
23:54

Сенат США готов рассмотреть законопроект о помощи Украине: дата голосования

22:53

"Призываю быстро прислать пакет": Байден отреагировал на поддержку помощи Украине

21:53

Когда фронт почувствует американскую помощь?мнение

21:52

"Очень весомый пакет": Зеленский поблагодарил США за помощь Украине

21:30

Жесткая магнитная буря обрушилась на Украину: врезал почти 7-балльный шторм

20:51

Киркоров выбросил свою невесту из машины посреди дороги

20:50

В США проголосовали за предоставление Украине самой большой помощи

Реклама
20:44

Палата представителей США поддержала конфискацию активов РФ для Украины

20:37

Расстрел полицейских в Винницкой области: нашли авто военных с боеприпасами

19:41

РФ ежедневно обстреливает Одессу: в ВСУ раскрыли коварную тактику ударов врагаФото

19:39

Страну накрыл мощный шторм: где будут лить грозовые дожди

19:08

Штаб врага взлетел на воздух: ракеты HIMARS обезглавили полк "элитных" войск РФ

18:55

Сотрудник ТЦК начал стрелять: в Черновицкой области произошел конфликт с оружием

18:34

"Только благодарен за это": Зеленский сделал громкое заявление о войсках НАТО в Украине

17:55

"Этот тип нас боится": Зеленский высмеял трусливого и неуверенного Путина

16:58

Украина не устоит: Зеленский раскрыл худший сценарий и предупредил о новой войне

16:48

В Одессе прогремели мощные взрывы: уничтожены жилые дома, ранены людиФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять