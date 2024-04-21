Виталий Капранов раскрыл обстоятельства смерти брата-близнеца

Скорбящий литератор поделился болезненными воспоминаниями в память про Дмитрия Капранова.

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Умер Дмитрий Капранов - Виталий Капранов раскрыл обстоятельства смерти брата / коллаж: Главред, фото: facebook.com/KapranovyBraty

16 апреля в возрасте 56 лет умер Дмитрий Капранов - украинский писатель, публицист, музыкант, общественный и культурный деятель. Он имел проблемы с сердцем, которые в последствии и привели литератору к трагическому финалу.

Главным другом и соратником в жизни и профессиональной деятельности Дмитрия был его брат-близнец Виталий Капранов. Сегодня на странице в Facebook, которую отныне ему придется вести в одиночку, он раскрыл обстоятельства смерти покойного брата "не для сочувствия, а для информации".

Так Виталий рассказал, что брат умер у него на руках - он пытался реанимировать его, но безуспешно. Капранов сожалеет, что не смог помочь близнецу.

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"Дмитрий умер у меня на руках. Я делал ему искусственное дыхание и массаж сердца, но к сожалению, это было бессмысленно, потому что порвалась аорта. Я не справился, а вот он в своей жизни дважды реанимировал людей и дважды успешно. На улице, случайно. Так что учитесь делать искусственное дыхание. Если нет таких тяжелых случаев, как разрыв аорты, это может спасти", - пишет Виталий Капранов.

Кто такие братья Капрановы Виталий Капранов и Дмитрий Капранов (Братья Капрановы) — украинские издатели, писатели, публицисты. По данным Википедии, в начале 1990-х годов братья Капрановы издавали в Москве украинскую газету "Тынды-Рынды" и журнал украинской фантастики "Братья". В 1998 году Капрановы переехали в Киев, посчитав, что украинцы должны жить на Украине. Не сумев издать свою книгу, они решили сами стать издателями. Первый книжный проект Капрановых — каталог книг на украинском языке по почте "Книгоноша". В 2000 году они организовали издательство "Зелёный пёс". Первой выпущенной книгой стал роман Леонида Кононовича "Я, зомби". Помимо литературной, издательской, торговой и общественной деятельности братья Капрановы занимаются публицистикой, печатаясь в различных украинских СМИ.

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