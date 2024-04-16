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Умер популярный украинский писатель и публицист

Алена Кюпели
16 апреля 2024, 14:33
В возрасте 56 лет умер украинский писатель и публицист Дмитрий Капранов.
Умер писатель Дмитрий Капранов
Умер писатель Дмитрий Капранов / Коллаж Главред, фото УНИАН

Стало известно о том, что в возрасте 56 лет умер украинский писатель и публицист Дмитрий Капранов.

Об этом сообщил брат писателя на странице Братьев Капрановых в
Facebook.

"Друзья, у нас беда. Сегодня утром внезапно скончался Дмитрий. Когда и где прощание, напишу завтра. Все остальное отменяется, извините", - написал он.

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Когда и где пройдет прощание, он пообещал сообщить позже.

Он также не сообщил, что стало причиной неожиданной смерти украинского деятеля.

Кто такие братья Капрановы

Виталий Капранов и Дмитрий Капранов (Братья Капрановы) — украинские издатели, писатели, публицисты. По данным Википедии, в начале 1990-х годов братья Капрановы издавали в Москве украинскую газету "Тынды-Рынды" и журнал украинской фантастики "Братья".

В 1998 году Капрановы переехали в Киев, посчитав, что украинцы должны жить на Украине. Не сумев издать свою книгу, они решили сами стать издателями. Первый книжный проект Капрановых — каталог книг на украинском языке по почте "Книгоноша". В 2000 году они организовали издательство "Зелёный пёс". Первой выпущенной книгой стал роман Леонида Кононовича "Я, зомби". Помимо литературной, издательской, торговой и общественной деятельности братья Капрановы занимаются публицистикой, печатаясь в различных украинских СМИ.

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