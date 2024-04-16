Умер популярный украинский писатель и публицист

В возрасте 56 лет умер украинский писатель и публицист Дмитрий Капранов.

https://stars.glavred.info/umer-populyarnyy-ukrainskiy-pisatel-i-publicist-10558211.html Ссылка скопирована

Умер писатель Дмитрий Капранов / Коллаж Главред, фото УНИАН

Стало известно о том, что в возрасте 56 лет умер украинский писатель и публицист Дмитрий Капранов.

Об этом сообщил брат писателя на странице Братьев Капрановых в

Facebook.

"Друзья, у нас беда. Сегодня утром внезапно скончался Дмитрий. Когда и где прощание, напишу завтра. Все остальное отменяется, извините", - написал он.

видео дня

Когда и где пройдет прощание, он пообещал сообщить позже.

Он также не сообщил, что стало причиной неожиданной смерти украинского деятеля.

Кто такие братья Капрановы Виталий Капранов и Дмитрий Капранов (Братья Капрановы) — украинские издатели, писатели, публицисты. По данным Википедии, в начале 1990-х годов братья Капрановы издавали в Москве украинскую газету "Тынды-Рынды" и журнал украинской фантастики "Братья". В 1998 году Капрановы переехали в Киев, посчитав, что украинцы должны жить на Украине. Не сумев издать свою книгу, они решили сами стать издателями. Первый книжный проект Капрановых — каталог книг на украинском языке по почте "Книгоноша". В 2000 году они организовали издательство "Зелёный пёс". Первой выпущенной книгой стал роман Леонида Кононовича "Я, зомби". Помимо литературной, издательской, торговой и общественной деятельности братья Капрановы занимаются публицистикой, печатаясь в различных украинских СМИ.

Новости шоу-бизнеса - в Украине и мире

Напомним, ранее ведущий "Сніданок з 1+1" Егор Гордеев рассказал о своих дружеских и рабочих отношениях с актрисой и ведущей Русланой Писанкой, которая умерла от рака в 2022 году. По словам Гордеева, он близко общался с телеведущей в последние дни жизни и часто помогал во время ее лечения в Германии.

Ранее стало известно о смерти итальянского модельера Роберто Кавалли, ему было 83 года. И он какое-то время болел. С ним рядом последние 15 лет находилась его партнерша Сандра Бергман Нильсонн, от которой два года назад у него родился ребенок Джорджио.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред