"Мне пришла повестка": Сергей Притула признался, почему сейчас не на фронте

Основатель "Фонда Сергея Притулы" без смущения обсудил этот острый вопрос.

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Сергей Притула новости - почему Притула не служит в армии / коллаж: Главред, фото: facebook.com/serhiyprytula

Шоумен, общественный деятель и основатель именного благотворительного фонда Сергей Притула не проходит военную службу и часто посещает заграничные командировки. Многим его помощи нашим защитникам кажется недостаточно, чтобы нивелировать эти факторы, из-за чего его часто критикуют.

В то же время Притула не скрывает, что уже давно прошел военно-врачебную комиссию и встал на учет в ТЦК. Как ему удается избегать мобилизации, деятель рассказал в интервью на YouTube-канале украинской журналистки Натальи Мосейчук.

В частности он опроверг предположение, что имеет бронь от армии. "Это очень смешной вопрос. Благотворительные организации не входят в перечень структур, которые подлежат бронированию", - отметил Притула.

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Меж тем шоумен подчеркнул, что у него есть отсрочка от прохождения военной службы в связи с семейными обстоятельствами. "Мне пришла повестка, я прошел ВВК, я стою на учете в Шевченковском ТЦК. У меня есть сейчас там на сегодняшний день отсрочка от прохождения военной службы в связи с наличием трех несовершеннолетних детей", - говорит Сергей Притула.

Кто такой Сергей Притула? Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".

Сергей Притула - последние новости:

Ранее Сергей Притула описал общение с бывшим коллегой, проросийским комиком Андреем Молочным, во время работы над общими проектами и во времена полномасштабной войны.

Также Сергей Притула "наехал" на интернет-знаменитость, харьковского кота Степана, и назвал его уклонистом. В Сети поклонники пушистого блогера яростно отстояли честь усатого.

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