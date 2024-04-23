"Мне очень больно": Ефросинина раскрыла детали общения с "российской" сестрой

Страна-оккупант разбила полномасштабным вторжением в Украину множество семей. Среди них оказалась и семья украинской ведущей и общественной деятельницы Маши Ефросининой.
Ее младшая сестра Лиза, бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко, уже много лет замужем за российским бизнесменом и живет в рф. Прежде сестры были очень близки, но активная общественная позиция Ефросининой и молчание Лизы Ющенко про войну в Украине разъединило их.
Об этом ведущая рассказала в своем интервью для УП. С российской сестрой она не говорит про войну - всяческое общение между ними сведено к нулю, призналась Маша.
"У нас нет сейчас общения как у сестер вообще. Мне очень больно об этом говорить. Потому что сейчас мои эмоции и мои чувства перестанут быть моими, а станут предметом обсуждения людей, которые к этим чувствам не имеют никакого отношения, а тем более эмпатии. У меня только есть один ответ на это: я никак не могу нести ответственность за действия других людей, родные они мне или нет. Я не могу нести эту ответственность", - говорит Ефросинина.
Маша Ефросинина - последние новости:
Ранее Маша Ефросинина призналась, как обманывает окружающих своим образом идеальной деятельницы, которая держит свою жизнь под строжайшим контролем.
Также Ефросинина рассказала про постельные отношения с мужем Тимуром Хромаевым, у которого, по словам ведущей, и сейчас очень много женщин.
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