"Мне очень больно": Ефросинина раскрыла детали общения с "российской" сестрой

Лиза Ющенко и Маша Ефросинина изменили свои отношения после начала полномасштабной войны.

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Маша Ефросинина и Лиза Ющенко - ведущая призналась, общается ли с сестрой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina, instagram.com/liza_u

Страна-оккупант разбила полномасштабным вторжением в Украину множество семей. Среди них оказалась и семья украинской ведущей и общественной деятельницы Маши Ефросининой.

Ее младшая сестра Лиза, бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко, уже много лет замужем за российским бизнесменом и живет в рф. Прежде сестры были очень близки, но активная общественная позиция Ефросининой и молчание Лизы Ющенко про войну в Украине разъединило их.

Об этом ведущая рассказала в своем интервью для УП. С российской сестрой она не говорит про войну - всяческое общение между ними сведено к нулю, призналась Маша.

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"У нас нет сейчас общения как у сестер вообще. Мне очень больно об этом говорить. Потому что сейчас мои эмоции и мои чувства перестанут быть моими, а станут предметом обсуждения людей, которые к этим чувствам не имеют никакого отношения, а тем более эмпатии. У меня только есть один ответ на это: я никак не могу нести ответственность за действия других людей, родные они мне или нет. Я не могу нести эту ответственность", - говорит Ефросинина.

Маша Ефросинина - последние новости:

Ранее Маша Ефросинина призналась, как обманывает окружающих своим образом идеальной деятельницы, которая держит свою жизнь под строжайшим контролем.

Также Ефросинина рассказала про постельные отношения с мужем Тимуром Хромаевым, у которого, по словам ведущей, и сейчас очень много женщин.

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